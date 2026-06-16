Рынок акций РФ попытается продолжить волну восстановления - ПСБ

Российский рынок акций попытается продолжить волну восстановления на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт ожидает попыток индекса Мосбиржи закрепиться в верхней половине диапазона 2500-2600 пунктов при сохранении поддержки со стороны ожиданий по геополитике.

При этом он отмечает, что текущая динамика пока укладывается в рамки коррекции к предыдущей волне снижения, а о развороте и начале роста говорить преждевременно.

"Первым признаком разворота рынка, на наш взгляд, может стать пробой двойного сопротивления в виде уровня 2600 пунктов и нисходящего тренда, берущего начало в марте. Подтверждением разворота - преодоление следующего сопротивления, отметки 2630 пунктов, - пишет Зварич в обзоре ПСБ. - Пока же инвесторам стоит сохранять осторожность при выборе бумаг, фокусируясь на акциях с хорошими дивидендами и сильным фундаментальным бэкграундом. Здесь мы продолжаем выделять бумаги Сбербанка, "МТС" и "префы" "Транснефти".

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