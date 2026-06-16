Уолл-стрит выросла в понедельник в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке. Фондовые индексы Азии в основном снижаются во вторник, японский Nikkei 225 обновил исторический максимум. Нефть умеренно дешевеет утром вторника, Brent торгуется около $82,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о начале урегулирования кризиса, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

Ранее Вэнс в интервью ABC заявил, что документ подписан в электронном формате, официальная церемония заключения состоится в пятницу.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, включая иранскую ядерную программу, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после церемонии подписания.

"Соглашение между США и Ираном является важным прорывом, - отметил Майкл Лендсберг из Landsberg Bennett Private Wealth Management. - Нельзя исключать, что в ближайшие два месяца между сторонами вновь возникнут противоречия, особенно по ключевому пункту - иранской ядерной программе. Однако открытие Ормузского пролива поможет снизить цены на нефть".

Нефть в понедельник подешевела примерно на 6%, а котировки бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний США Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) опустились на 3,6% и на 4,1% соответственно.

В то же время акции авиакомпаний United Airlines Holdings (SPB: UAL), Delta Air Lines (SPB: DAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) подорожали более чем на 1,2%.

Также в понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до 5,7 пункта. В мае индикатор составлял 19,6 пункта, это максимум более чем за четыре года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более умеренное снижение - до 14 пунктов.

Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Подъем в апреле пересмотрен до 0,9% с 0,7%.

Кроме того, инвесторы следили за корпоративными новостями.

Акции SpaceX в свой второй день торгов вновь подорожали более чем на 19%. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Илона Маска провела крупнейшее в истории IPO на $75 млрд.

Активный рост продемонстрировал ИТ-сектор. Котировки акций Micron Technology Inc. выросли почти на 11%, Sandisk Corp. - на 6,5%.

Капитализация Paramount Skydance Corp. увеличилась на 0,7% после того, как министерство юстиции США дало разрешение на покупку Warner Bros. Discovery за $81 млрд ($110 млрд с учетом долга).

Рыночная стоимость Fox Corp. упала на 15%. Американская медиакомпания достигла соглашения о покупке стриминговой платформы Roku Inc. за $22 млрд с учетом долга. Акции Roku подешевели на 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,92% и составил 51671,03 пункта.

Лидером роста в нем стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подскочившие на 4,6%. Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA), Honeywell International (SPB: HON), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и American Express Co. (SPB: AXP) выросла более чем на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,65% - до 7554,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,07% и завершил торги на уровне 26683,94 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются во вторник, инвесторы оценивают статданные и решения центробанков.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Объем промышленного производства в Китае в мае увеличился на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление страны.

Темпы роста повысились по сравнению с 4,1% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал подъем промпроизводства на 4,3%.

Розничные продажи в стране в мае сократились впервые с декабря 2022 года - на 0,6% в годовом выражении. Месяцем ранее они выросли на 0,2%. Эксперты ожидали сохранения продаж на апрельском уровне.

Инвестиции в основные активы в январе-мае снизились на 4,1% относительно аналогичного периода 2025 года. Рынок ожидал спад на 2%.

Безработица в КНР в мае уменьшилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Hongqiao Group, дешевеющие на 6%.

Рыночная стоимость Longfor Group Holdings уменьшается на 5,9%, Laopu Gold - на 5,1%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 5%, Li Ning - на 4,8%.

Капитализация Lenovo Group повышается на 4,3%, China Shenhua Energy - на 1,7%, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), CK Infrastructure Holdings и Xinyi Glass Holdings - на 1,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,2% и в ходе сессии обновило исторический максимум.

Банк Японии во вторник ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 1% годовых - это максимальный уровень с сентября 1995 года.

Семь из восьми присутствовавших на заседании членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Тоитиро Асада выступил за сохранение ставки, сославшись на то, что понижательные риски для производства и занятости выше, чем повышательные риски для цен.

Глава ЦБ Кадзуо Уэда пропустил заседание из-за болезни.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Fujikura (+9%).

Рыночная стоимость Mitsui Kinzoku увеличивается на 7,4%, Sumitomo Electric Industries - на 7,1%, Kioxia Holdings Corp. - на 6,6%, Murata Manufacturing - на 6,4%.

Цена бумаг Obayashi уменьшается на 4,4%, Inpex и Sharp - на 3,6%, Sumitomo Realty & Development - на 3,5%, Kajima Corp. - на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,8%.

Samsung Electronics наращивает капитализацию на 1,3%, SK Hynix - на 4%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 2,8%, Hyundai Motor - на 1,1%, Posco - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых.

Решение принято единогласно и совпало с прогнозами рынка. Ставка находится на максимальном уровне за 16 месяцев.

Рыночная стоимость BHP повышается на 0,2%, Rio Tinto - снижается на столько же.

Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск торгуются по $82,78 за баррель, на $0,39 (0,47%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $4,16 (4,76%), до $83,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,17 (0,21%), до $80,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,13 (4,87%), до $80,75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

"Пока детали не прояснятся, рынок, вероятно, будет проявлять сдержанность в отношении дальнейшего снижения премии за риск", - полагает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт IG Тони Сикамор в свою очередь отмечает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелегкой задачей. "Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры", - пишет он.