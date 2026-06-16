Цены рублевых корпбондов во вторник могут продолжить плавное повышение в ожидании снижения ставки ЦБ 19 июня

Москва. 16 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут вновь слегка подрасти в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, а также на фоне новостей о достигнутых договоренностях США и Ирана о начале урегулирования ближневосточного кризиса, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, включая иранскую ядерную программу, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после церемонии подписания.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Согласно опубликованных накануне данным, объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Подъем в апреле пересмотрен до 0,9% с 0,7%.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику во вторник, инвесторы оценивают статданные и решения центробанков. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Объем промышленного производства в Китае в мае увеличился на 4,5% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление страны. Темпы роста повысились по сравнению с 4,1% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем промпроизводства на 4,3%. Розничные продажи в стране в мае сократились впервые с декабря 2022 года - на 0,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения продаж на апрельском уровне. Инвестиции в основные активы в январе-мае снизились на 4,1% относительно аналогичного периода 2025 года. Рынок ожидал спад на 2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,2% и в ходе сессии обновило исторический максимум. Банк Японии во вторник ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 1% годовых - это максимальный уровень с сентября 1995 года. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%. Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение принято единогласно и совпало с прогнозами рынка. Ставка находится на максимальном уровне за 16 месяцев.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $82,8 за баррель, на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 4,76%, до $83,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,31%, до $80,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 4,87%, до $80,75 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут обнародования деталей меморандума об урегулировании ближневосточного конфликта и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива. "Пока детали не прояснятся, рынок, вероятно, будет проявлять сдержанность в отношении дальнейшего снижения премии за риск", - полагает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт IG Тони Сикамор в свою очередь отмечает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелегкой задачей. "Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры", - пишет он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,997 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,315 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня увеличился на 0,16% и составил 121,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (12-15 июня) прибавил 0,3%, поднявшись до 1304,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,78%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,76%), "РЖД-001P-04R" (+0,68%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,33%), "СТМ-001Р-03" (-0,27%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 002Р-09 и офертой через полгода объемом 20 млрд рублей на уровне 80 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Сбор заявок на флоатер прошел 15 июня. Техразмещение запланировано на 17 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям.

ООО "ГПБ финанс" 17 июня разместит выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05Р объемом 35 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, минус спред 0,15% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 17 июня начнет размещение дополнительного выпуска N5 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 56% от номинала. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска N2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. 1 июня банк завершил размещение дополнительного выпуска N3, реализовав 71,52% займа на 3,6 млрд рублей. Цена доразмещения во всех трех случаях составила 55% от номинальной стоимости. 11 июня эмитент завершил размещение допвыпуска N4, реализовав 100% займа на 5 млрд рублей по цене 55,5% от номинала. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала. С учетом четырех доразмещений в обращении находятся бумаги выпуска на 17,8 млрд рублей.

ООО "Смартфакт" 17 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс спред 5% годовых. Установлена амортизация: по 33% от номинальной стоимости предполагается погасить в даты окончания 34-го и 35-го купонов, еще 34% номинала - в дату окончания 36-го купонного периода.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) зафиксировало объем размещения 3-летнего "фикса" серии 001Р-03 на уровне 11 млрд рублей, 2-летнего флоатера серии 001Р-04 - на уровне 1 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссии общим объемом не менее 3 млрд рублей прошел 15 июня. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Финальный ориентир "фикса" установлен на уровне 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,81% годовых. По выпуску 001Р-04 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 350 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 18 июня. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только квалифицированным.

АО "Алиум" (входит в "Биннофарм групп") увеличило объем размещения двухлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона - 17,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на эмиссию прошел 15 июня. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

АО "Холдинговая компания "Новотранс" 16 июня проведет сбор заявок на дополнительный выпуск N1 облигаций серии 002Р-02. Цена доразмещения - 100% от номинала (1 тыс. рублей). Объем допвыпуска пока не раскрывается. Основной выпуск трехлетних облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 225 базисных пунктов.

ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) планирует 22 июня провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций - три года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда к ключевой ставке - 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста.

ЛК "Адванстрак" в третьей декаде июня планирует начать размещение 5-летних облигаций с сall-опционом через 2,5 года серии 002P-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 24% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону на уровне 26,83% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 41-60-й купонов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) планирует 30 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск двухлетних дебютных облигаций объемом не более 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года +225 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) установил ставки 21-40-го купонов облигаций серий 06Т1 и 07Т1 объемом 5 млрд рублей каждый на уровне 15% годовых. Банк разместил оба выпуска бессрочных бондов в июле 2016 года по ставке 14,5% годовых.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) выкупило по оферте 15 млн 495 тыс. 977 облигаций по цене 100% от номинала или 77,5% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 21,75% годовых. Ставки 17-28-го купонов установлены на уровне 13,25% годовых.

ООО "ПР-лизинг" выкупило по оферте 410 тыс. 157 облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинальной стоимости, или 27,3% эмиссии. Компания разместила выпуск со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей в июле 2023 года по ставке ежемесячного купона 12,5% годовых.