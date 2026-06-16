Курс рубля останется в нижней половине диапазона 10,5-11 руб./юань во вторник - ПСБ

Валютная пара юань/рубль продолжит во вторник движение в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, а пара доллар/рубль по-прежнему будет торговаться в коридоре 71-76 руб./$1, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На текущий момент мы не видим поводов для направленного движения в основных мировых валютах. С одной стороны, сохраняется навес предложения иностранной валюты на рынке на фоне поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и низких объемах покупок по бюджетному правилу, - пишет эксперт в комментарии. - С другой стороны, снижение цен на нефть будет способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты, что несколько улучшит ситуацию с балансом. В сложившихся обстоятельствах консолидация основных мировых валют на достигнутых уровнях выглядит обосновано".

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