2500п по индексу Мосбиржи - прочная поддержка - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи нашел прочную поддержку на уровне 2500 пунктов, повышенной волатильности до заседания Банка России (19 июня 2026 года) не будет, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок начал неделю с коррекционного роста, несмотря на высокую волатильность на сырьевых площадках, констатируют эксперты.

По итогам основной торговой сессии понедельника индекс Мосбиржи прибавил 1,09% и закрылся на отметке 2542,84 пункта, РТС подрос на 0,33% - до уровня 1105,64 пункта.

Российские инвесторы сейчас полностью сфокусированы на предстоящем опорном заседании Банка России.

"На наш взгляд, индекс Мосбиржи нашел прочную поддержку на уровне 2500 пунктов, и на текущей неделе повышенной волатильности до заседания ЦБ РФ не будет", - пишут аналитики инвесткомпании.

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