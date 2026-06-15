Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 15 июня. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел на фоне падения цен на нефть. Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,653 руб., что на 4,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 16 июня на 54,36 копейки, до 72,4513 руб./$1, и увеличил курс евро на 83,01 копейки, до 83,8044 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"На прошлой неделе рубль продолжил укрепление после публикации Минфином параметров валютных операций в рамках бюджетного правила, объемы которых оказались близки к нижней границе прогнозного диапазона. Существенным событием стало объявление ВТБ о рублификации части субординированных облигаций на сумму порядка 120 млрд рублей. Конвертация валютных обязательств в рублевые инструменты предполагает необходимость закрытия открытой валютной позиции, что, в свою очередь, может привести к дополнительным продажам иностранной валюты со стороны банка. В результате на рынке формируется потенциальный навес предложения валюты в преддверии завершения конвертации, ожидаемой в конце месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Снижение курса рубля может продолжиться в ближайшие сессии, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль в понедельник открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, - отмечает аналитик в комментарии. - Пара CNY/RUB установила недельную вершину на отметке 10,75 руб./юань. Вскоре российская валюта скорректировалась, отыграв более половины ощутимых дневных потерь".

По мнению Бабина, ухудшение сырьевого фактора с лагом минимум в один месяц начнет оказывать давление на курс рубля. Однако многие участники валютного рынка в ожидании этого уже могли приступить к увеличению покупок иностранной валюты, что способствовало негативному для рубля началу сессии. Дополнительными драйверами его ослабления, на взгляд эксперта, могут выступать вероятное восстановление импорта, а также сезон летних отпусков.

"Тем не менее, судя по дальнейшей динамике котировок, предложения инвалюты пока достаточно, чтобы предотвращать устойчивое снижение курса рубля, - считает аналитик БКС. - Однако оно может возобновиться в ближайшие сессии. В результате юань способен предпринять попытку преодолеть промежуточное сопротивление в виде сегодняшнего максимума 10,75 руб./юань, что откроет путь к следующему техническому препятствию в виде круглого уровня 11 руб./юань".

Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Инфляция на текущий момент складывается в рамках прогноза, а видимого проинфляционного эффекта ввиду роста цен на нефть по-прежнему не проявилось благодаря демпферному механизму, отмечает эксперт в обзоре. Инфляционные ожидания также остаются стабильными и не вызывают риска ускорения инфляции, указывает она.

В то же время экономическое состояние в России ухудшается, отмечает Пырьева: по итогам I квартала 2026 года ВВП снизился на 0,2%, что стало первым квартальным падением индикатора за три года. Деловая активность и настроения бизнеса также остаются подавленными. "Мы полагаем, что причин для более жесткой позиции Банка России и сохранения ставки на текущем уровне нет. Более того, не исключаем умеренного смягчения риторики регулятора, а также возможности более широкого шага в 100 б.п." - пишет аналитик инвесткомпании.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2026 года составило $20,1 млрд, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,0 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого показателя обусловлено в основном ростом дефицита баланса услуг. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло вследствие увеличения импорта услуг, обусловленного ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок.

Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле 2026 года уменьшился на 0,8% - до $38,5 млрд по сравнению с $38,8 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в апреле 2026 года составил $11,4 млрд, что на 20,3% меньше показателя марта ($14,3 млрд) и на 40,7% больше по сравнению с апрелем 2025 года ($8,1 млрд).

Цены на нефть несколько замедлили снижение, но остаются вблизи трехмесячных минимумов вечером в понедельник на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $82,69 за баррель, на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракты на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 5,53%, до $80,17 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent опускалась до $82,4 за баррель, WTI - до $79,7 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Ожидается, что представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 7 базисных пунктов - до 13,89% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник уменьшились на 1 базисный пункт - до 14,22%, 14,68% и 15,55% годовых соответственно.