Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2540п по индексу МосБиржи в ожидании снижения ставки ЦБ, подъем сдержала упавшая нефть

Москва. 15 июня. Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста в ожидании снижения ставки ЦБ на заседании 19 июня, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавших металлов после известий о согласовании меморандума о мирном соглашении между США и Ираном; подъем сдерживался упавшей на этом же факторе нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent опустился к $83 за баррель), а также новостями о новых антироссийских санкциях ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2540 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2542,84 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1105,64 пункта (+0,3%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+8,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+9,2%), "Полюса" (+6,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+5,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июня, составил 72,4513 руб. (+54,36 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,1% "префы"), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,4%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%).

Президент РФ Владимир Путин поздравил 14 июня президента США Дональда Трампа по телефону с 80-летием, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп заявил, что недавние удары Киева по гражданским объектам в РФ мешают украинскому урегулированию, сказал Ушаков.

Кроме того, Ушаков сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, которые сейчас занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию.

Тем временем представители США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, сообщил в ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане, написал он в соцсети X.

Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана. Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Другие острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.

Евросоюз в понедельник ввел новые санкции в отношении России. В списки попали 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств, говорится в постановлении Совета ЕС. В частности, Евросоюз ввел санкции в отношении судоходных структур "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) - в список были включены "Газпромнефть шиппинг" и "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи начал неделю с роста, несмотря на падение цен на нефть и сообщения о введении ЕС новых антироссийских санкций. Настроения улучшились на фоне признаков скорого урегулирования ближневосточного конфликта, это снижает глобальные проинфляционные риски, которые среди прочего могли бы замедлить секвестр ключевой ставки российским ЦБ. Негатив для акций экспортеров отчасти компенсировался ослаблением рубля. Улучшить настрой инвесторов мог и телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся в минувшие выходные.

Надежды на скорую деэскалацию и открытие Ормуза воодушевили покупателей рисковых активов на всех основных мировых рынках, особенно в АТР. Для американского рынка это важная новость в преддверии заседания ФРС. Впрочем, текущие движения рынка происходят на ожиданиях, а не на фактах, и волатильность, в том числе в нефти, еще может возрасти. До середины недели инвесторы могут реагировать на сигналы "с полей" стартующего во Франции саммита стран G7. На российском рынке Мосбиржа во вторник начнет торги фьючерсами на акции МКПАО "Лента" (MOEX: LENT), компания Henderson (MOEX: HNFG) раскроет операционные результаты за 5 месяцев 2026 года.

На пути индекса МосБиржи область промежуточного сопротивления находится у 2560 пунктов. Если настрой не испортят геополитические новости, можно рассчитывать на ее тестирование. Впрочем, до выхода в среду данных Росстата по инфляции и Банка России по инфляционным ожиданиям часть инвесторов может занять выжидательную позицию. Поддержкой выступает область 2500 пунктов, считает Смирнов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, нефть снизилась на фоне новостей о возможном подписании меморандума о мире между США и Ираном уже на этой неделе. При этом на фоне сокращения запасов сырья вряд ли стоит ожидать снижения нефтяных котировок до уровней начала года, что положительно будет сказываться на прибыли нефтяных компаний.

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России, скорее всего, снизит ставку не более чем на 0,5 п.п. Такой шаг по-прежнему выглядит незначительным и согласуется с осторожным подходом к принятию решений по денежно-кредитной политике. На этом фоне ожидается, что индекс МосБиржи может находиться вблизи текущих уровней, если решение по ставке будет соответствовать прогнозу. Несмотря на прогресс урегулировании напряженности на Ближнем Востоке, котировки золота пока находятся под давлением в ожидании действий преемника Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС США Кевина Уорша. "Окном возможностей" для индекса МосБиржи может стать решение по ставке ЦБ, но только при условии снижения более чем на 0,5 п.п, заключил Федосов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, падение цен на нефть и новости о том, что ЕС готов одобрить 21-й пакет санкций против российской экономики чуть подпортило к вечеру общую радостную картину, но тем не менее рынок завершил торги в плюсе. В ближайшую неделю динамику фондового рынка будут определять не события на Ближнем Востоке и не цены на нефть, а ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ 19 июня и возобновления переговоров по украинскому вопросу после телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося в выходные.

Геополитические новости со стартовавшего во Франции саммита G7 могут приводить к резким движениям на рынке, однако на этой неделе индекс МосБиржи может достигнуть 2550 пунктов, считает аналитик.

Цена нефти Brent откатилась ниже $83 за баррель на ожиданиях скорой разблокировки Ормузского пролива, которая будет возможна через 30 дней с даты заключения сделки между США и Ираном. Судя по противоречивым заявлениям из США, Ирана и Израиля, определенные разногласия у сторон все-таки остаются, так что цены на нефть могут до конца недели скорректироваться вверх, но в целом среднесрочный тренд в нефти остается нисходящим. Цена Brent до конца этой недели будет двигаться в коридоре $80-86 за баррель, считает Мильчакова.

Акции ПАО "Южуралзолото" выросли благодаря объявленному Росимуществом новому аукциону по продаже госпакета компании и возобновлению роста цен на золото. Во вторник индекс МосБиржи будет снова двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов, заключила представитель Freedom Global.

По мнению инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, рынок акций подрос на фоне позитивных геополитических сигналов. Инвесторы отыгрывали новости о возможном прогрессе в урегулировании украинского конфликта после телефонного разговора Путина и Трампа, а также сообщения о перспективах заключения соглашения между США и Ираном.

Однако к концу дня оптимизм заметно ослаб, индекс МосБиржи растерял часть роста, под давление продаж также попали облигации, а рубль после первоначального ослабления вновь перешел к укреплению. Дополнительным негативным фактором стало согласование Евросоюзом нового пакета санкций против российских компаний и физических лиц. Помимо геополитики инвесторы сосредоточены на заседании Банка России, которое состоится 19 июня. Ожидается продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых). При сохранении текущих тенденций ставка может опуститься до 13% к концу года, считает эксперт.

В ближайшие недели сочетание геополитических факторов, динамики рубля и решений ЦБ будет определять настроения на российском финансовом рынке. Пока снижение ставки ЦБ остается главным фундаментальным драйвером для акций и облигаций, однако геополитическая повестка по-прежнему способна вызывать резкие колебания котировок, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 5% и впервые превысил рубеж 69 тыс. пунктов, австралийский индекс ASX поднялся на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 5,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), растет Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,5-1,1%, FTSE просел на 0,2%), плюсуют США (индексы к 19:00 МСК выросли на 1,4-3,1% во главе с Nasdaq).

Внимание инвесторов также сосредоточено на заседаниях центральных банков Японии и Австралии, которые объявят свои решения о размере базовых процентных ставок во вторник. Большинство аналитиков прогнозируют, что Банк Японии повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов - до 1% годовых (максимум за 31 год), тогда как Резервный банк Австралии сохранит ставку на прежнем уровне - 4,35%.

На нефтяном рынке в понедельник цены упали до 3-месячных минимумов на новостях о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $82,72 за баррель (-5,3% и -3,4% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $80,22 за баррель (-5,5% и -3,2% в пятницу).

Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Президент США Трамп заявил в понедельник, что движение через пролив уже восстанавливается. "Суда отправились в плавание, многие загружены нефтью, из Ормузского пролива. Они пойдут по южной магистрали, которая полностью безопасна, спокойна, идеальна", - написал он в соцсети Truth Social.

Между тем неопределенность относительно сроков нормализации поставок нефти из Персидского залива сохраняется.

"Перспектива дальнейшего снижения цен, которые остаются примерно на $13 выше довоенного уровня, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, насколько быстро удастся пополнить запасы и возобновить остановленную добычу, а также насколько сильно сократится спрос после длительного периода высоких цен на энергоносители", - говорится в аналитической записке Saxo Bank.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли в понедельник акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,9%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-12,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-9,8%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-3,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,75 млрд рублей (из них 5,66 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 5,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,99 млрд рублей на акции ВТБ).