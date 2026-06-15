Акции нефтяных компаний РФ пока не обладают высокой инвестиционной привлекательностью - ПСБ

Акции нефтяных компаний РФ пока не обладают высокой инвестиционной привлекательностью, говорится в комментарии эксперта ПСБ Екатерины Крыловой.

"Период сверхвысоких цен на нефть, вероятно, близится к завершению на фоне скорого открытия Ормузского пролива, что уже спровоцировало резкую коррекцию котировок Brent в ожидании подписания меморандума между США и Ираном, назначенного на 19 июня 2026 года,- пишет эксперт. - До 19 июня цены на нефть, вероятно, сохранят повышенную волатильность в диапазоне $75-90 за баррель".

По мнению Крыловой, на рынке сохраняются существенные геополитические риски из-за нерешенных противоречий и неопределенности вокруг военной операции Израиля в Ливане, что продолжит оказывать давление на сырьевой сектор.

Для российского нефтегазового сектора такая конъюнктура обернулась масштабной рыночной переоценкой, опустившей акции крупнейших эмитентов уже к уровням первой половины 2023 года. И хотя текущая рублевая стоимость нефти находится в районе 5,2 тысяч рублей за баррель, что все еще выше январских показателей в 3,1-3,2 тысячи рублей, акции нефтяных компаний пока, по оценке аналитика банка, не обладают высокой инвестиционной привлекательностью.

"Снижение сырьевых котировок в сочетании с отсутствием общих позитивных драйверов на фондовом рынке сдерживает приток капитала в сектор, - указывает эксперт. - В этих условиях относительную стабильность могут продемонстрировать, например, бумаги "Транснефти", не привязанной к стоимости нефти и по которой до конца июня ожидаются новости о размере дивидендных выплат за 2025 год".

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