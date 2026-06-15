Снижение курса рубля может возобновиться в ближайшие сессии - "БКС МИ"

Снижение курса рубля может возобновиться в ближайшие сессии, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль в понедельник открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, - отмечает аналитик в комментарии. - Пара CNY/RUB установила недельную вершину на отметке 10,75 руб./юань. Вскоре российская валюта скорректировалась, отыграв более половины ощутимых дневных потерь".

По мнению Бабина, ухудшение сырьевого фактора с лагом минимум в один месяц начнет оказывать давление на курс рубля. Однако многие участники валютного рынка в ожидании этого уже могли приступить к увеличению покупок иностранной валюты, что способствовало негативному для рубля началу сессии. Дополнительным драйвером его ослабления, на взгляд эксперта, может выступать вероятное восстановление импорта благодаря смягчению денежно-кредитных условий, а также сезону летних отпусков.

"Тем не менее, судя по дальнейшей динамике котировок, предложения инвалюты пока достаточно, чтобы предотвращать устойчивое снижение курса рубля, - считает аналитик БКС. - Однако оно может возобновиться в ближайшие сессии. В результате юань способен предпринять попытку преодолеть промежуточное сопротивление в виде сегодняшнего максимума 10,75 руб./юань, что откроет путь к следующему техническому препятствию в виде круглого уровня 11 руб./юань".

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