Рубль, вероятно, пока будет торговаться в диапазонах 70-75 руб./$1 и 10,3-11,1 руб./юань - УК "Первая"

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, будут находиться в диапазонах 70-75 руб./$1 и 10,3-11,1 руб. за юань соответственно на текущей неделе, говорится в материале аналитиков УК "Первая".

Волатильность на валютном рынке может быть повышенной в течение недели из-за развития ситуации на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

Цены на нефть снижаются на фоне геополитической деэскалации, но неопределенность по поводу устойчивости динамики сырьевых рынков остается повышенной. Для валютного рынка, скорее всего, останется важным фактор поступления высоких объемов экспортной выручки, так как цены на нефть влияют на них с запаздыванием, указывается в комментарии.

Шаг снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, вероятнее всего, не превысит 50 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики УК "Первая".

"Предполагаем, что в течение недели курс доллара будет находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, юаня - 10,3-11,1 руб.", - говорится в обзоре.

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