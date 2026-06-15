Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Contemporary Amperex Technology

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Contemporary Amperex Technology Co., сообщается в обзоре аналитиков.

Власти Китая объявили о политике, направленной на увеличение доли большегрузных электромобилей: как следует из уведомления, опубликованного на сайте Министерства транспорта КНР, к 2030 году они составят 40% в продажах и 20% (или 1,6 млн единиц) в автопарке.

Новость вызвала рост в бумагах производителей как самих электрических грузовиков, так и аккумуляторов, включая Contemporary Amperex Technology, чьи акции класса H подорожали в понедельник на 4,8%, констатируют эксперты.

"Можно предположить, что ожидаемое в связи с объявленной госполитикой увеличение спроса создаст предпосылки для переоценки сектора, а значит, в ближайшее время восходящий тренд по акциям эмитента, вероятно, сохранится - дополнительный аргумент в пользу нашего рейтинга "покупать", - пишут аналитики инвестбанка.

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