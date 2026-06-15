Рынок алмазов продолжит восстановление летом - "Финам"

Рынок алмазов продолжит восстанавливаться текущим летом, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

"Мы полагаем, то краткосрочный тренд в перспективе летних месяцев (возможно, до конца 2026 года) может показать продолжение восстановления цен, поскольку с рынка уходят излишки алмазов, купленных ранее. Цены на мелкие камни (0,3-0,5 карата) уже пошли вверх, хотя до этого их стоимость планомерно снижалась", - указывает эксперт.

Среднесрочно из-за общей слабости в секторе, закрытия старых шахт и отсутствия новых месторождений предложение натуральных камней будет сокращаться, отмечает аналитик. При этом синтетические камни будут продолжать оттягивать на себя потребителей из нижнего и среднего ценовых сегментов, ограничивая потенциал роста натуральных бриллиантов.

В такой ситуации, обращает внимание Потавин, для инвесторов более интересны крупные и уникальные камни, которые долгосрочно сохраняют инвестиционный спрос и статусность за счет своих размеров и высокого качества.

"При этом надо признать, что полное восстановление цен до уровней прошлых лет пока выглядит маловероятно из-за необратимого роста популярности синтетических алмазов, а также из-за избытка запасов камней у индийских огранщиков, который оценивается в 10-15 млн карат - эти запасы, видимо, будут удерживать рынок алмазов от дефицита до начала 2027 года", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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