Снижение ставки ЦБ РФ до 14% - базовый сценарий - "Цифра брокер"

Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня 2026 года, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Инфляция на текущий момент складывается в рамках прогноза, а видимого проинфляционного эффекта ввиду роста цен на нефть по-прежнему не проявилось благодаря демпферному механизму, отмечает эксперт в обзоре.

Инфляционные ожидания также остаются стабильными и не вызывают риска ускорения инфляции, указывает она.

В то же время экономическое состояние в России ухудшается, констатирует Пырьева - по итогам I квартала 2026 года ВВП снизился на 0,2%, что стало первым квартальным падением индикатора за три года. Деловая активность и настроения бизнеса также остаются подавленными.

"Мы полагаем, что причин для более жесткой позиции Банка России и сохранения ставки на текущем уровне нет. Более того, не исключаем умеренного смягчения риторики регулятора, а также возможности более широкого шага в 100 б.п." - пишет аналитик инвесткомпании в материале.

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