Рубль в четверг слегка опустился, скорректировавшись вниз перед длительными праздничными выходными

Москва. 11 июня. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль опустился перед длительными праздничными выходными. День России, который отмечается в пятницу, 12 июня, является официальным нерабочим днем. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,604 руб., что на 1,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 12 июня на 11,85 копейки, до 71,9077 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,73 копейки, до 82,9743 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю.

С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань и 71-76 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики ПСБ (MOEX: PSKB).

"Рубль перешел к восстановлению, отыграв большую часть потерь, понесенных неделей ранее, - отмечают они в комментарии. - Участники торгов не увидели реакции курса на увеличение объемов покупок по бюджетному правилу. Это способствовало переходу к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюте. При этом юань и доллар протестировали ближайшие поддержки (10,5 руб. и 71 руб. соответственно) и по итогам недели смогли удержать позиции над ними".

На следующей неделе эксперты банка ожидают стабилизации основных мировых валют на достигнутых уровнях. Так, пара CNY/RUB, на их взгляд, продолжит двигаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань, а пара USD/RUB удержит позиции в диапазоне 71-76 руб./$1.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2026 года составило $38,5 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Экспорт вырос за 4 месяца на 6,3% - до $138,9 млрд, импорт - на 9,2% - до $100,4 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в $65 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $155 млрд, объем экспорта - $485 млрд, импорта - $330 млрд.

Инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, сообщил в среду Росстат. За январь-май 2026 года цены выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Одновременно Росстат в среду опубликовал данные по инфляции со 2 по 8 июня. Она составила 0,2% после 0,15% с 26 мая по 1 июня. Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным увеличением стоимости дизельного топлива и бензина. С начала месяца повышение цен к 8 июня составило 0,23%, с начала года - 3,53%.

Из данных за восемь дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,5%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России при принятии решений по ключевой ставке должен учитывать сохранение на высоком уровне вклада бюджета в совокупный спрос, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Дезинфляционный вклад бюджета, который предполагался в законе о бюджете, принятом осенью, пока не материализовался. Поэтому при принятии решений по денежно-кредитной политике мы должны учитывать, что вклад госсектора в совокупный спрос остается высоким", - сообщил Заботкин в интервью газете "Ведомости".

Кроме того, по его словам, дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, а проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти. Он добавил, что влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику и инфляцию в России можно рассматривать через призму двух факторов.

"Первый связан с ростом мировых цен на нефть, газ и другие товары российского экспорта. Это выступает дезинфляционным фактором, поскольку влияет на экономику через увеличение экспортной выручки и укрепление обменного курса", - пояснил зампред ЦБ. При этом одновременно действует и другой механизм. "Чем дольше сохраняются перебои с поставками по Ормузскому проливу, тем сильнее становится их кумулятивный эффект для мировой экономики: растут цены не только на сырье, но и на все те товары, которые производятся из этих недополученных ресурсов. Этот фактор оказывает проинфляционное воздействие как на мировую экономику в целом, так и на Россию", - отметил Заботкин.

Цены на нефть возобновили рост на вечерних торгах в четверг.

Трейдеры продолжают оценивать новости о ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана, который в ответ объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $93,54 за баррель, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,93%, до $90,85 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $95,5 за баррель, WTI - до $93,64 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 9 базисных пунктов - до 13,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 14,24%, версии на 3 и 6 месяцев снизились на 1 базисный пункт - до 14,73% и 15,6% годовых.