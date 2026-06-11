Рынок акций РФ в четверг просел к 2515п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в минусе

Москва. 11 июня. Российский рынок акций в четверг умеренно просел на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции, утренняя попытка роста не получила поддержки покупателей из-за слабости нефти (августовский фьючерс на нефть Brent торговался вокруг $93 за баррель), которая растеряла большую часть утреннего роста, вызванного новыми взаимными ударами США и Ирана и закрытием Ормузского пролива. Индекс МосБиржи опустился в район 2515 пунктов после роста утром к 2530 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2515,33 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1101,95 пункта (-0,4%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), но выросли акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составил 71,9077 руб. (+11,85 копейки).

За короткую предпраздничную торговую неделю индекс МосБиржи снизился на 1,8%, индекс РТС подрос на 0,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 1,56 рубля.

Подешевели в четверг также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,8% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2026 года вырос на 0,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,6 млн человек, сообщила компания.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-май 2026 года цены в РФ выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%).

Рост потребительских цен в мае 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,22%, он оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в мае на 0,24%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июня составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня, на 0,07% с 19 по 25 мая. Таким образом, инфляция за 8 дней июня (0,23%) уже превысила рост цен за весь июнь 2025 года (0,20%). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Из данных за 8 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,50%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью газете "Ведомости".

"Дезинфляционное влияние по большей части уже в полной мере отразилось, тогда как потенциальное проинфляционное влияние продолжает накапливаться, по мере того как ситуация остается в нынешнем состоянии. Поэтому чем дольше будет сохраняться перекрытие Ормузского пролива, тем сильнее баланс факторов будет смещаться в сторону проинфляционного воздействия. И мы обязаны принимать это во внимание при оценке баланса рисков", - сообщил Заботкин изданию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва обеспокоена новым витком напряженности между США и Ираном, призывает стороны конфликта к сдержанности и к возвращению к переговорам. "Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - считает он.

Также Песков заявил, что ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая. Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал информацию, что своим новым пакетом санкций ЕС планирует спровоцировать банковский кризис в РФ.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на следующей неделе состоится заседание совета директоров Банка России, на котором шаг снижения ключевой ставки, вероятнее всего, не превысит 50 б.п. На этом фоне ожидается, что индекс МосБиржи может остаться вблизи текущих уровней, если решение по ставке будет соответствовать прогнозу.

На предпраздничной неделе рубль сохранил сильные позиции на фоне попыток нефти подрасти, и соответственно, высокой экспортной выручки. Геополитические новости способствовали сохранению негативного сантимента на рынке. Стоимость золота ушла в минус с начала года на фоне высоких проинфляционных рисков в мировой экономике и сдержанных ожиданий по поводу снижения ставок ФРС США, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в четверг продолжил курсировать чуть выше рубежа 2500 пунктов при ожидаемо низких объемах торгов в преддверии длинных праздничных выходных. У 2500 пунктов активизируются покупатели, однако дефицит драйверов ограничивает потенциал отскоков. Украинское урегулирование остается на паузе, рубль все еще крепок, нефть и другое сырье демонстрировали относительную слабость. К тому же наметились новые санкционные угрозы в отношении России со стороны США и ЕС.

Что касается ставки ЦБ, то в базовом сценарии ожидается ее снижение на 50 б.п. (до 14% годовых), при этом важны будут сигнал и взгляд регулятора на перспективу. На мировых рынках растет настороженность из-за усиления инфляции на фоне ближневосточного конфликта. ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. В США в мае цены производителей выросли сильнее ожиданий. Вместо разговоров о снижении ставок ФРС инвесторы снова обсуждают вероятность их повышения - заседание американский регулятор проведет 17 июня.

Российский рынок на следующей неделе способен организовать отскок от поддержки 2500 пунктов по индексу МосБиржи на высокой накопленной перепроданности, для этого будет достаточно незначительного позитивного рыночного или геополитического триггера. Ключевое сопротивление - область 2600-2620 пунктов по индексу МосБиржи, считает Смирнов.

По оценке аналитика компании Freedom Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций в четверг фиксировал прибыль перед праздничными выходными. В начале дня биржевые игроки реагировали на в целом благоприятные данные Росстата по инфляции. Давление на котировки оказывали падение цен на нефть и усиление напряженности на Ближнем Востоке. Визит послов трех европейских стран в российский МИД в четверг оказался чисто протокольным, никакого прорыва в возможности урегулирования украинского конфликта за ним не последовало, но и особых надежд на подвижки в этом вопросе никто не возлагал.

Нефть затормозила в росте, несмотря на взаимные удары вооруженных сил США и Ирана. Возможно, эта динамика была обусловлена реакцией на доклад ОПЕК, в котором прогнозируется ослабление в текущем году роста спроса на энергоносители на 200 тыс. баррелей в сутки. Давление на котировки могли также оказать обещания президента США Дональда Трампа возобновить продажу значительных объемов нефти из стратегического резерва. Пока же коридор цены Brent до конца недели составит $90-96 за баррель, полагает аналитик.

Предполагается, что Банк России 19 июня все же снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. Для участников рынка более важным будет сигнал регулятор о дальнейшем курсе ДКП. В понедельник, 15 июня, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2600 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, мировые фондовые рынки в четверг сохраняют осторожность из-за сохраняющегося геополитического риска и ожиданий новой макростатистики из США. Инвесторы продолжают оценивать сообщения о взаимных ударах США и Ирана, а также риски перебоев с поставками нефти через Ближний Восток.

Российский рынок акций в четверг торговался с небольшими изменениями после волатильной сессии днем ранее. После закрепления индекса МосБиржи выше 2500 пунктов рынок не показал выраженного спроса: инвесторы оценивали ускорение недельной инфляции в РФ до 0,20%, что ограничивает ожидания более агрессивного смягчения ДКП, а также сохраняющиеся геополитические риски вокруг США и Ирана. Дополнительным сдерживающим фактором выступает слабость нефти Brent, которая торговалась вокруг уровня $93 за баррель, тогда как точечную поддержку отдельным бумагам давали ожидания снижения ставки и корпоративные события.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и находится вблизи зоны поддержки 2480-2500 пунктов. Пока индекс удерживается выше этой области, сохраняются шансы на локальное восстановление в сторону 2535-2550 пунктов. Однако уход ниже 2480 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину и может усилить давление на рынок, считает Шаров.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-1,3%) и США (к 19:00 мск индексы выросли на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Инфляционные ожидания в Австралии в июне снизились до минимальных с марта 5,5% с 5,6% месяцем ранее, сообщил в четверг Институт Мельбурна.

Безработица в Южной Корее в мае осталась на апрельском уровне 2,8%, свидетельствуют данные статуправления страны. Число рабочих мест в экономике уменьшилось на 40 тыс. - это первое сокращение показателя за 17 месяцев.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 25 базисных пунктов все три основные процентные ставки по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. ЕЦБ повысил ставки впервые с сентября 2023 года.

ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026-2027 годах, повысил прогноз по инфляции. Экономика еврозоны в 2026 году вырастет на 0,8%, в следующем году - на 1,2%, сообщил ЕЦБ. Три месяца назад регулятор прогнозировал подъем соответственно на 0,9% и 1,3%. Потребительские цены в этом году увеличатся на 3%, тогда как ранее предполагалось 2,6%; прогноз на 2027 год был пересмотрен до 2,3% с 2%.

Глава регулятора Кристин Лагард заявила в четверг, что руководство ЕЦБ приняло решение о повышении ставок единогласно, другие варианты на заседании не обсуждались.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до максимальных с февраля 229 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составил 225 тыс., как и сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 219 тыс., по данным Trading Economics.

Рост цен производителей в США (индекс PPI) в мае ускорился до 6,5% в годовом выражении, по данным министерства труда страны. Это максимальные темпы подъема за 3,5 года (с ноября 2022 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 6,4%, сообщает Trading Economics. В апреле, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 5,7%, а не на 6%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к росту, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и отчет ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $93,52 за баррель (+0,5% и +1,8% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $90,83 за баррель (+0,9% и +2,1% накануне).

Президент США Дональд Трамп в четверг в соцсети Truth Social пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу, а также объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. При этом он сравнил планируемые шаги с тем, как США поступили с Венесуэлой.

В эфире Fox News Трамп также заявил, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. Ранее сообщалось, что стороны продолжают контакт по поводу урегулирования конфликта.

Тем временем аналитики ОПЕК второй месяц подряд снижают прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год. Теперь они ожидают его увеличения на 0,97 млн баррелей в сутки - до 106,13 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации. Предыдущий прогноз предполагал рост спроса на 1,17 млн б/с - до 106,33 млн б/с.

Аналитики альянса также ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,73 млн б/с, что на 190 тыс. б/с больше предыдущего прогноза.

Вместе с тем ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2026 году на уровне 630 тыс. б/с, в 2027 году - 620 тыс. б/с. Страны ОПЕК+ в мае нарастили добычу нефти к уровню апреля на 244 тыс. б/с - до 26,3 млн б/с, отмечается в отчете. Основной вклад в прирост внесли страны ОПЕК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели после отсечки годовых дивидендов акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,5%, до 409,5 рубля; выплаты за 2025 год составят 25,5 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,4%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6,4%), "префы" "Ижстали" (+6,1%), бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+5,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,8%), ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 30,64 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,03 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").