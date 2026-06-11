Рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань и 71-76 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики ПСБ.

"Рубль перешел к восстановлению, отыграв большую часть потерь, понесенных неделей ранее, - отмечают они в комментарии. - Участники торгов не увидели реакции курса на увеличение объемов покупок по бюджетному правилу. Это способствовало переходу к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюте. При этом юань и доллар протестировали ближайшие поддержки (10,5 руб. и 71 руб. соответственно) и по итогам недели смогли удержать позиции над ними".

На следующей неделе эксперты банка ожидают стабилизации основных мировых валют на достигнутых уровнях. Так, пара CNY/RUB, на их взгляд, продолжит двигаться в диапазоне 10,5-11 руб./юань, а пара USD/RUB удержит позиции в диапазоне 71-76 руб./$1.

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