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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может перейти на шаг снижения ставки 25 б.п. уже на июньском заседании - банк "Русский Стандарт"
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11 июня 2026 года 17:28
ЦБ РФ может перейти на шаг снижения ставки 25 б.п. уже на июньском заседании - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ может перейти на шаг снижения ставки с 50 до 25 б.п. уже на июньском заседании, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Несмотря на снижение темпов инфляции, проинфляционные риски остаются высокими, - пишет эксперт. - Высокие бюджетные расходы, ожидаемое ослабление рубля на фоне постепенно снижающейся нефти, роста санкционного давления и общей геополитической неопределенности, подпитывают высокие инфляционные ожидания. Рост кредита в экономике как частного, так и корпоративного, также выступает фактором инфляционного давления". Все это, на взгляд Тимошенко, говорит в пользу более аккуратного снижения ставки Банком России. Аналитик считает, что в базовом сценарии регулятор может перейти на шаг снижения ставки с 50 до 25 бп. уже на июньском заседании. Депозитные ставки пока не показывают тренда на значимое снижения, напротив, в целом по рынку общий уровень ставок немного подрос ввиду потребностей банков в ликвидности в том числе на выплату дивидендов. Кредитные ставки безусловно находятся в понижательном тренде вслед за ключевой ставкой, но сильного движения здесь ожидать не стоит на фоне высокого спроса на кредитные средства. "Реакция рубля на объявление ставки 19.06 будет скорее нейтральной, поскольку небольшое снижение ставки заложено в ожидания участников рынка, - полагает эксперт. - Интересен будет сигнал рынку по ДКП и будет ли пересмотрен среднесрочный прогноз регулятора по диапазону ставки. При прочих равных, снижение ставки 24 июля также будет незначительным с большей вероятностью будет минус очередные 25 или 50 бп. Более точного прогноза дать невозможно ввиду многих факторов, которые будут приниматься в расчет при принятии решения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования И
Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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