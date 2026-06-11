"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям WuXi AppTec с прогнозной ценой CNY118,6

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям WuXi AppTec с прогнозной стоимостью на уровне 118,6 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,3%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции WuXi AppTec за последние 12 месяцев значительно опережают рынок по доходности - подорожали на 52% по сравнению с доходностью в размере 21% китайского индекса CSI 300, - отмечает эксперт. - Несмотря на действия администрации США по ограничению взаимодействия американского и китайского биотеха, WuXi сохраняет возможности работы с клиентами из США, которые продолжают обращаться в компанию за услугами по R&D и производству, вопреки геополитической напряженности. Акции WuXi AppTec все еще выглядят недооцененными и способны возобновить рост в перспективе года".

WuXi AppTec - компания, расположенная в КНР, специализируется на контрактных исследованиях и производстве для фармацевтики и биотеха, представляет собой интегрированную платформу с открытым доступом и предлагает полный цикл решений: от открытия молекул до разработки и коммерческого производства.