Freedom Global подтверждает рейтинг акций "ВУШ Холдинга" на уровне "держать" с целевой ценой 101 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"ВУШ Холдинг" сообщил о запуске своих сервисов в Мехико. Ранее бренд Whoosh уже присутствовал на мексиканском рынке в городе Сан-Педро, но теперь вышел и на огромный столичный рынок, отмечает эксперт.

"Первоначально парк электросамокатов ВУШ Холдинг в Мехико составит 1 тыс. единиц, но в перспективе планируется его увеличения в пять раз. Компания видит потенциал роста на этом рынке в связи с перегрузкой городской транспортной инфраструктуры, высоким спросом на короткие поездки по городу и развитой велоинфраструктурой протяженностью 580 км", - пишет Мильчакова.

Дополнительным драйвером роста спроса может стать стартующий в ближайшие дни чемпионат мира по футболу на фоне увеличения притока туристов.

Компания в пресс-релизе подтвердила свой прогноз о планируемом удвоении парка самокатов в странах Северной и Южной Америки и намерение в среднесрочной перспективе увеличить долю выручки от зарубежного бизнеса с 14% в 2025 году до 30-40%.

По мнению Мильчаковой, помешать выполнению оптимистичных прогнозов эмитента может, во-первых, высокая конкуренция в странах Латинской Америки с другими операторами рынка СИМ, как местными, так и международными. Масштабирование бизнеса за рубежом потребует значительных инвестиций, которые могут увеличить и без того высокую долговую нагрузку компании.

Кроме того, на северном и южном американском континентах, как и в России, для кикшеринговых операторов есть значительные регуляторные риски, с которыми ВУШ Холдинг уже столкнулся. Еще одной немаловажной проблемой Латинской Америки, на взгляд аналитика, может быть низкая платежеспособность населения, что будет препятствием для спроса на поездки на электросамокатах, так что риски инвестиций в акции этой компании выглядят повышенными. Тем не менее рынок акций позитивно воспринял масштабирование компании в Мексике.

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