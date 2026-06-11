Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций Т-Технологий на 12%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Т-Технологий" на 12%, до 472 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы снижаем целевую цену по акциям "Т-Технологий" на 12%, учитывая в том числе несколько разочаровавшую отчетность за 1К2026, - пишет аналитик Ольга Найденова. - Лояльность клиентов требует больших расходов, а инвестиции через "Каталитик Пипл" способны негативно повлиять на прибыль акционеров. Вместе с тем в уже сложившихся основных бизнес-линиях рентабельность капитала превышает целевые 30%, а новые направления компания развивает, контролируя юнит-экономику".

Аналитики инвестбанка по-прежнему считают "Т-Технологии" наиболее перспективной в плане роста компанией в секторе и отмечают невысокий коэффициент P/BV 2026П (0,95).

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