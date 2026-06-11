"РСХБ Управление Активами" сохраняет нейтральную оценку нефтегазового сектора РФ, сообщается в комментарии аналитика Исы Алиева.

"Мировой рынок нефти проходит через крупнейший шок предложения в истории: Ормузский пролив закрыт более десяти недель, суммарные потери предложения МЭА оценивает в 12,8 млн барр./сут., - отмечает эксперт. - При этом ценовой пик, по всей видимости, пройден: с майских максимумов выше $114/ барр. Brent откатилась в район $91-94/барр. Рынок закладывает деэскалацию после договоренности США и Ирана начать переговоры, хотя физическое восстановление предложения будет медленнее котировок".

По мнению Алиева, для России картина выглядит двойственно. Добыча и переработка снижаются после украинских ударов по НПЗ, но именно просевшая переработка высвободила сырье для отгрузок и дала рекордные экспортные доходы - $19,2 млрд в апреле (+$6,3 млрд г/г) при сужении дисконта Urals с $28 до $23,9.

"Рынок акций торгует будущую нормализацию на нефтяном рынке, - отмечает эксперт. - От мартовского спайка к закрытию 10 июня "Роснефть" потеряла 23,4%, "НОВАТЭК" - 21,2%, "ЛУКОЙЛ" - 16,7%. Меньше всего потеряли бумаги "Транснефти" а.п. (-2,7%) и "Татнефти" (-6,6%). Парадокс "рекордная нефть - дешевеющие нефтяники" объясняют рубль ниже 72 руб./$1, военная премия в цене (мы ждем ~$70/барр. к сентябрю с профицитом в 4 кв.) и невозможность монетизировать $100+ при остановленных НПЗ".

По МЭА и ОПЕК рынок нефти остается в остром дефиците до конца года из-за опережающего снижения предложения на фоне снижения спроса (МЭА) и роста спроса (ОПЕК), подчеркивает стратег. Мировые запасы нефти стремительно снижаются, что будет давить на стоимость ресурсов в пик потребления летом.

Для компаний нефтегазового сектора оптимальна комбинация умеренной цены нефти ($80-90/барр. Brent), слабого рубля (85-90 руб./$1) и восстановленной переработки. Пока ее нет, премию, на взгляд Алиева, получают защитные истории.

"Базовый сценарий - постепенная деэскалация, в которой разминирование пролива растягивается на месяцы и Brent плавно снижается к концу года в диапазон консенсуса $70-90/барр., - указывает он. - В целом на сектор мы смотрим нейтрально. Рекордная нефть пока не конвертируется в рублевую прибыль, и до ослабления рубля или восстановления переработки драйверов для переоценки немного".

По оценке эксперта, интересными в текущей ситуации остаются истории с рублевой выручкой, переработкой на удаленных от ударов мощностях и устойчивыми дивидендами. Дополнительную поддержку бумагам способно дать снижение ключевой ставки, возвращающее частного инвестора в дивидендный нефтегаз.

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