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11 июня 2026 года 15:34

Рубль днем слегка понижается, корректируется вниз на фоне снижения нефти

Москва. 11 июня. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль понижается на фоне снижения нефти и перед длительными праздничными выходными. День России, который отмечается в четверг, 12 июня, является нерабочим днем. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,607 руб., что на 2,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 41 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 72,07 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 17 копеек, до 83,26 руб./EUR1.

Преддверие выходных дней сдержит колебания валютных курсов на торгах в четверг, пара юань/рубль останется в нижней части диапазона 10,5-11 руб. за юань, а доллар/рубль завершит день в районе 72 руб./$1, говорится в материале руководителя отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Валютные курсы перешли к консолидации в среду после двух дней направленного снижения, констатирует эксперт: юань остался у отметки 10,58 руб., доллар смог вернуться чуть выше 72 руб./$1 (торговая активность чуть снизилась, но в целом оставалась высокой).

Паузе в укреплении рубля способствовали в первую очередь технические факторы, отмечает Локтюхов: ключевые валюты вернулись к уровням проторговки последних дней мая, теперь выступающим локальными поддержками, свое сдерживающее влияние на действие участников рынка оказали приближение длинных выходных и неочевидность дальнего движения нефтяных котировок.

"Хотя в целом риски по-прежнему смещены в сторону укрепления рубля, их реализация более вероятна на следующей неделе. И в отсутствие значимых новостных вводных технические факторы продолжат сдерживать колебания валютных курсов в четверг, - пишет аналитик ПСБ. - Рассчитываем, что юань останется в нижней части нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб., доллар завершит торги в районе 72 руб./$1".

Инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, сообщил в среду Росстат. За январь-май 2026 года цены выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Одновременно Росстат в среду опубликовал данные по инфляции со 2 по 8 июня. Она составила 0,2% после 0,15% с 26 мая по 1 июня. Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным увеличением стоимости дизельного топлива и бензина. С начала месяца повышение цен к 8 июня составило 0,23%, с начала года - 3,53%.

Из данных за восемь дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,5%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России при принятии решений по ключевой ставке должен учитывать сохранение на высоком уровне вклада бюджета в совокупный спрос, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Дезинфляционный вклад бюджета, который предполагался в законе о бюджете, принятом осенью, пока не материализовался. Поэтому при принятии решений по денежно-кредитной политике мы должны учитывать, что вклад госсектора в совокупный спрос остается высоким", - сообщил Заботкин в интервью газете "Ведомости".

Кроме того, по его словам, дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, а проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти. Он добавил, что влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику и инфляцию в России можно рассматривать через призму двух факторов.

"Первый связан с ростом мировых цен на нефть, газ и другие товары российского экспорта. Это выступает дезинфляционным фактором, поскольку влияет на экономику через увеличение экспортной выручки и укрепление обменного курса", - пояснил зампред ЦБ. При этом одновременно действует и другой механизм. "Чем дольше сохраняются перебои с поставками по Ормузскому проливу, тем сильнее становится их кумулятивный эффект для мировой экономики: растут цены не только на сырье, но и на все те товары, которые производятся из этих недополученных ресурсов. Этот фактор оказывает проинфляционное воздействие как на мировую экономику в целом, так и на Россию", - отметил Заботкин.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг.

Трейдеры продолжают оценивать новости о ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана, который в ответ объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $91,93 за баррель, что на 1,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,14%, до $89 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $95,5 за баррель, WTI - до $93,64 за баррель.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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