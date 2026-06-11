Баланс факторов позволяет ЦБ РФ продолжить снижение ключевой ставки - "Финам"

Баланс факторов позволяет ЦБ РФ продолжить снижение ключевой ставки, но риторика может ужесточиться, говорится в материале руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Наш базовый сценарий предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 14,0%, - прогнозирует аналитик. - Но с учетом проинфляционных рисков и факторов неопределенности мы полагаем, что регулятор может выбирать между снижением ставки на 50 б.п. и более осторожным вариантом (ее сохранение на текущем уровне либо снижение с шагом 25 б.п.)".

По мнению эксперта, особенность момента состоит в том, что текущие данные по инфляции, траектория которой сейчас идет ниже прогноза Банка России на 2К2026 и экономической активности (в частности, неожиданно резкий спад инвестиций в основной капитал в 1К2026 на -14,3% г/г, пересмотры в сторону понижения прогнозов Минэкономразвития и рыночного консенсуса по росту ВВП на 2026 г) в сочетании с крепким рублем дают достаточно уверенности в целесообразности продолжения смягчения ДКП. Однако часть факторов, повлиявших на низкую инфляцию в апреле и в мае, по мнению Банка России, носит временный характер.

"В то же время на среднесрочном горизонте преобладают проинфляционные риски и неопределенности со стороны бюджетных параметров на текущий год и на среднесрочную перспективу, ускорения темпов роста денежной массы, корпоративного кредитования и потребления весной, отсутствия ощутимого торможения роста зарплат, ситуации на внутреннем топливном рынке, проинфляционных глобальных последствий конфликта на Ближнем Востоке", - указывает Беленькая.

Из новых факторов можно аналитик выделяет заявления министра финансов А. Силуанова, что дефицит бюджета в этом году может превысить плановый, а на нулевой первичный структурный дефицит бюджет может выйти только к 2029 году.

Тем не менее, на взгляд эксперта "Финама", с учетом текущих уровней ключевой ставки как в номинальном, так и в реальном выражении, данные дают основания продолжать ее снижение.

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