Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов ОДК - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) серии 1P-03, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

ОДК в понедельник, 15 июня, будет собирать заявки на биржевые рублевые облигации серии 1P-03 со сроком обращения три года (1080 дней) без амортизации. Индикативная ставка ежемесячного купона - не выше 16,75% годовых, доходность к погашению (YTM) - 18,1%, дюрация - 2,4 года.

"Эксперт ожидает, что доходность нового выпуска ОДК после размещения снизится до справедливого уровня 17% - ближе к предыдущему выпуску ОДК. Доходность должна приблизиться к выпускам компаний "ТрансКонтейнер", ПГК и ГТЛК со схожей дюрацией".

"Принимая во внимание справедливую доходность 17%, а также с учетом ожидания снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 21% (привлекательно), где 16% - справедливая доходность минус снижение ОФЗ на 1%, 18,1% - индикативная доходность", - указывает стратег БКС.

ОДК входит в государственную корпорацию "Ростех", выпускает двигатели для истребителей, пассажирских самолетов, вертолетов и газотурбинных электростанций. Оборонная отрасль характеризуется высокой стабильностью, что отражается на объеме портфеля заказов.

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