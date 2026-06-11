Котировки акций Whoosh обладают потенциалом роста - "Газпромбанк Инвестиции"

Котировки акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) обладают потенциалом роста на фоне расширения бизнеса эмитента в Латинской Америке, сообщается в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский сервис кикшеринга и микромобильности продолжает расширение в Латинской Америке и запустил свой сервис в Мехико - второй локации в Мексике после Сан-Педро, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, развитие бизнеса в данном регионе будет способствовать решению двух главных структурных проблем компании - высокой сезонности поступления выручки из-за погодных ограничений на российском рынке и снижающейся маржинальности, обусловленной ростом конкуренции на рынке кикшеринга в России.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" полагают, что расширение бизнеса в Латинской Америке не потребовало значительного роста капитальных затрат, так как, скорее всего, оно было произведено за счет подержанных самокатов, прошедших капитальный ремонт.

Аналитики сервиса полагают, что данная новость позитивна для бумаг Whoosh и может стать катализатором для роста стоимости акций компании.

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