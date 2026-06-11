Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут значимой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка будут анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, сообщил в среду Росстат. За январь-май 2026 года цены в РФ выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Одновременно Росстат в среду опубликовал данные по инфляции с 2 по 8 июня. Она составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня. Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным увеличением стоимости дизельного топлива и бензина. С начала месяца рост цен к 8 июня составил 0,23%, с начала года - 3,53%.

Исходя из данных за восемь дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,50%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России при принятии решений по ключевой ставке должен учитывать сохранение на высоком уровне вклада бюджета в совокупный спрос, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Дезинфляционный вклад бюджета, который предполагался в законе о бюджете, принятом осенью, пока не материализовался. Поэтому при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) мы должны учитывать, что вклад госсектора в совокупный спрос остается высоким", - сообщил Заботкин в интервью газете "Ведомости".

Кроме того, по его словам, дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, а проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти. Он добавил, что влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику и инфляцию в России можно рассматривать через призму двух факторов. "Первый связан с ростом мировых цен на нефть, газ и другие товары российского экспорта. Это выступает дезинфляционным фактором, поскольку влияет на экономику через увеличение экспортной выручки и укрепление обменного курса", - пояснил зампред ЦБ. При этом одновременно действует и другой механизм. "Чем дольше сохраняются перебои с поставками по Ормузскому проливу, тем сильнее становится их кумулятивный эффект для мировой экономики: растут цены не только на сырье, но и на все те товары, которые производятся из этих недополученных ресурсов. Этот фактор оказывает проинфляционное воздействие как на мировую экономику в целом, так и на Россию", - отметил Заботкин.

Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин. "Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, пять с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства в среду на совещании с правительством.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин. "Антон Германович сказал по бюджету, соответственно, и будет меняться и ставка, и будет отражаться на курсе валюты. Искусственно мы тут ничего не делаем. И мне кажется, что это специалисты, в том числе и инвесторы, тоже должны оценивать", - сказал он.

Тем временем президент США Дональд Трамп вечером в среду призвал Иран подписать соглашение с Вашингтоном и сообщил, что планирует новые удары по иранской территории. В четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы США начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана в целях самообороны.

В ответ Иран в четверг объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Позже CENTCOM сообщило, что новые удары по многочисленным иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге Ирана. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением на геополитических новостях и данных о майской инфляции в США. Индекс Dow Jones понизился на 1,87% и составил 49918,78 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 1,62% - до 7266,99 пункта. Nasdaq потерял 1,98% и завершил торги на уровне 25169,5 пункта. Игроки опасались, что ускорение инфляции не позволит Федеральной резервной системе возобновить смягчение денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг, исключение составляет японский индикатор, вышедший в небольшой плюс. Негативным фактором для рынков остается напряженность на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск потерял 0,37%, гонконгский Hang Seng - 1,07%. Значение японского Nikkei 225 повысилось на 0,03%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,48%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,02%.

Цены на нефть повышаются на фоне очередных сигналов эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:00 мск составляет $93,34 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,46%, до $90,43 за баррель. Отчет министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, оставшись заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 30,181 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,846 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня опустился на 0,09% относительно предыдущего торгового дня, понизившись до отметки 120,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds уменьшился на 0,06%, отступив до 1297,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,35%), "Автодор ГК-003Р-02" (+0,2%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,19%), а в лидерах падения - "СистемаАФК-1Р-11" (-0,66%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-0,64%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Норильский никель" (MOEX: GMKN) зафиксировал объем размещения четырехлетних облигаций серии БО-001Р-17-CNY на уровне 3 млрд юаней. Сбор заявок прошел 10 июня. Итоговая ставка купона - 7,6% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,87% годовых. Номинал бумаги - 1 тыс. юаней. Первоначальный ориентир по объему выпуска составлял не менее 1,5 млрд юаней. Техразмещение запланировано на 16 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 11 июня c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетний флоатер серии 005Р-10R объемом не менее 30 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс надбавка. Ориентир надбавки - не более 150 базисных пунктов (б. п.). Техразмещение запланировано на 19 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) планирует 23 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер серии 002P-08 объемом 1,5 млрд рублей. Купоны по выпускам - ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона "фикса" - не выше 18,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. Купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 б. п. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) выкупило по оферте 507 тыс. 530 облигаций серии БО-П08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 5,075% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. Ставка текущего ежемесячного купона до следующей оферты в мае 2027 года - 18% годовых.