Уолл-стрит резко снизилась

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и геополитической напряженности. Рынки акций стран Азии в основном снижаются в четверг. Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $94 за баррель в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением, участники рынка оценивали данные о майской инфляции в Соединенных Штатах и геополитические новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,8% месяцем ранее и оказалась максимальной с апреля 2023 года.

Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 43%, двух - в 21%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 32%.

"Инфляция в целом оказалась на уровне прогнозов, но показатель все еще движется в неправильном направлении, - сказал старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Общий консенсус говорит о том, что на следующем заседании ФРС оставит ставку на прежнем уровне".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса, Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий. Президент сообщил, что США позже нанесут новые удары по иранской территории.

"У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Кроме того, инвесторы следили за корпоративными новостями.

Акции Super Micro Computer упали на 28% после того, как производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных анонсировал размещение акций на сумму до $7 млрд.

Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) опустилась на 1,6% после того, как аналитики RBC ухудшили рекомендацию для них до "на уровне сектора" с "выше рынка".

Капитализация Starbucks повысилась на 1,4%. Американская сеть кофеен рассматривает различные варианты развития своего бизнеса в Японии, включая возможность продажи или IPO, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам некоторых источников, продажа японского бизнеса может принести 400-500 млрд иен ($2,5-3,1 млрд).

Рыночная стоимость Cracker Barrel подскочила на 22,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности. В частности, чистая прибыль компании в минувшем квартале составила 29 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали убытка в размере 48 центов на бумагу. Также компания улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,87% и составил 49918,78 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-6,4%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-4,6%) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-3,7%).

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,62% - до 7266,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,98% и завершил торги на уровне 25169,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг, исключение составляет японский индикатор, вышедший в небольшой плюс.

Негативным фактором для рынков остается напряженность на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы США нанесли удары по нескольким целям на территории Ирана, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тогда как американский президент Дональд Трамп пригрозил стране еще более мощными обстрелами, если Тегеран не заключит сделку с Вашингтоном.

Тем временем Иран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне, а также объявил о полном перекрытии Ормузского пролива для всех типов судов, сообщило Press TV.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск потерял 0,37%, гонконгский Hang Seng - 1,07%.

Самое сильное падение на торгах в Гонконге демонстрируют логистическая J&T Global (-5,9%), разработчик препаратов для лечения онкологических заболеваний BeOne Medicines (-5,8%) и интернет-гигант Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-5,3%).

Заметные потери несут также производитель компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic (-4,6%), оператор газопроводов ENN Energy (-4,1%), производитель оптики Sunny Optical Technology Group (-3,8%), интернет-компания Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,8%), онлайн-ритейлер JD.com Inc. (SPB: JD) (-3,7%).

В число лидеров подъема входят девелоперы Longfor Group (+4,4%) и China Resources Land (+3,1%), а также страховщик AIA Group (+3,4%).

Активно растут в цене акции производителя цветных металлов CMOC Group (+3%), производителя игрушек Pop Mart International (+2,4%), конгломерата CK Hutchison (+1,8%), девелопера CK Asset Holdings (+1,7%), разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (+1,4%).

Значение японского Nikkei 225 повысилось на 0,03%.

Котировки акций Archion снижаются на 4,8%, Sumitomo Pharma - на 4,2%, Kawasaki Heavy Industries - на 4,1%, Aeon - на 4%, Isuzu Motors - на 3,7%.

В росте лидирует полиграфическая Toppan Holdings (+14,9%). Бумаги Sumco дорожают на 7,4%, Ajinomoto - на 7,1%, Kioxia Holdings - на 6,8%, Resonac Holdings - на 6,5%.

Южнокорейский Kospi потерял 0,48%.

Безработица в Южной Корее в мае осталась на апрельском уровне 2,8%, свидетельствуют данные статуправления страны. Число рабочих мест в экономике уменьшилось на 40 тыс. - это первое сокращение показателя за 17 месяцев.

Цена бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics уменьшается на 1,5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,5%, сталелитейной Posco - на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,2%,

Чипмейкер SK Hynix наращивает капитализацию на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,02%.

Инфляционные ожидания в Австралии в июне снизились до минимальных с марта 5,5% с 5,6% месяцем ранее, сообщил в четверг Институт Мельбурна.

Самый значительный рост показывают акции горнодобывающей Liontown (+5,3%), тогда как рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличивается на 1,3% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть повышаются на фоне очередных сигналов эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана.

По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге страны. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары, а также подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану еще более мощными ударами, если он не заключит сделку с Вашингтоном.

Иран на фоне новых ударов США в четверг объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $94,01 за баррель, что на $0,91 (0,98%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,08 (1,2%), до $91,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,83 (2,07%), до $90,03 за баррель.

"События на Ближнем Востоке показывают, что до заключения сделки все еще далеко и поставки энергоресурсов из Персидского залива останутся серьезно ограниченными", - отмечают аналитики ING.

Отчет министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 186 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 200 тыс. баррелей.