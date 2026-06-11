Диапазон 2480-2560п в целом останется актуальным для индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2480-2560 пунктов на торгах в четверг с тяготением к его верхней границе на фоне снижения активности инвесторов в преддверии длинных выходных, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

С одной стороны, на рынке отсутствуют идеи, способные инициировать полноценный рост рынка, а также сохраняются риски по геополитике, экономике и влияние крепкого рубля, указывает эксперт. При этом, отмечает он, в отсутствие явного негатива у двойной поддержки активизируется фиксация прибыли по коротким позициям, что не позволяет рынку уйти на более низкие уровни.

"В такой ситуации рынку будет сложно продемонстрировать внятное направленное движения в четверг, - пишет Зварич в комментарии. - Что же касается наполнения портфелей, то сейчас инвесторам стоит аккуратно выбирать бумаги, фокусируясь на акциях компаний с предстоящими хорошими дивидендами. Здесь нам импонируют Сбербанк, "префы" "Транснефти" и "МТС".

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