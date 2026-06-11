Факторы для устойчивого роста цен на ОФЗ пока отсутствуют - ПСБ

Факторы для устойчивого роста котировок рублевых гособлигаций пока отсутствуют, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в среду остался без существенных изменений вблизи отметки 118,5 пунктов - на фоне приближения заседания ЦБ РФ дальнейшее снижение индекса было приостановлено, констатирует эксперт.

Поддержку рынка вчера оказало заявление президента РФ Владимира Путина, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижение ключевой ставки. Консенсус на рынке также ожидает снижение на 50 б.п. на июньском заседании, отмечает аналитик.

Вместе с тем дальнейшие перспективы смягчения денежно-кредитной политики ЦБ не выглядят однозначно ввиду существенных проинфляционных рисков, ключевым из которых является увеличение расходной части бюджета и программы госзаимствований, указывает Грицкевич в обзоре. Оперативные данные по инфляции также выглядят неоднозначно

"В целом ожидаемое снижение ставки 19 июня поддержит рынок госбумаг за счет дальнейшего расширении премии доходности среднесрочных ОФЗ к КС/RUONIA. Однако факторов для возобновления роста цен на госбумаги в силу проинфляционных факторов (бюджет, топливо) мы пока не видим, - пишет эксперт ПСБ. - Стратегия на долговом рынке остается прежней".

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