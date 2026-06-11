Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2460-2560п в четверг - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2460-2560 пунктов в четверг, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Вероятно сохранение волатильности на российском рынке, указывают эксперты. С одной стороны, поддержку окажет удорожание нефти, с другой стороны - инвесторам необходимо осмыслить противоречивые данные по инфляции перед заседанием Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 19 июня 2026 года, отмечают они.

"Мы ожидаем движение индекса Мосбиржи в коридоре 2460-2560 пунктов в четверг. На наш взгляд, говорить о полноценном развороте рынка акций вверх пока преждевременно, однако любые намеки на смягчение денежно-кредитных условий будут приводить к мощным коррекционным отскокам в наиболее закредитованных секторах", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

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