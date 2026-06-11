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11 июня 2026 года 09:30
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2460-2560п в четверг - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2460-2560 пунктов в четверг, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Вероятно сохранение волатильности на российском рынке, указывают эксперты. С одной стороны, поддержку окажет удорожание нефти, с другой стороны - инвесторам необходимо осмыслить противоречивые данные по инфляции перед заседанием Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 19 июня 2026 года, отмечают они. "Мы ожидаем движение индекса Мосбиржи в коридоре 2460-2560 пунктов в четверг. На наш взгляд, говорить о полноценном развороте рынка акций вверх пока преждевременно, однако любые намеки на смягчение денежно-кредитных условий будут приводить к мощным коррекционным отскокам в наиболее закредитованных секторах", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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