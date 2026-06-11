Цена на золото может уйти ниже $4000/унц. на текущей неделе - "ВТБ Мои инвестиции"

Котировки золота могут уйти ниже уровня в $4000 за тройскую унцию уже на текущей неделе, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Ожидания все более жесткой политики мировых центробанков оказывают давление на котировки драгоценных металлов, констатируют эксперты.

"В начале мая мы предупреждали о том, что золото будет находиться под давлением и будет двигаться к отметке $4000 за тройскую унцию. На наш взгляд, локальный тренд на снижение золота еще не закончен, цена уже на текущей неделе может опуститься под данную отметку, после чего можно будет задуматься о формировании спекулятивных длинных позиций по золоту (как и по другим драгметаллам)", - пишут аналитики в комментарии.

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