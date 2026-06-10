Рубль в среду немного подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после обновления двухнедельного максимума

Москва. 10 июня. Китайский юань повысился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль слегка опустился, скорректировавшись вниз после обновления двухнедельного максимума. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,585 руб., что на 0,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе сессии юань дешевел до 10,488 руб. впервые с 29 мая.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 11 июня на 5,74 копейки, до 71,7892 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,31 копейки, до 83,0816 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю.

С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду слегка опустился в паре с юанем, полагаем, что снижение произошло в рамках технической коррекции. С начала недели рубль подорожал к юаню почти на 4%, а сегодня в первой половине торгов обновил двухнедельный максимум. На нейтральном новостном фоне игроки могли приступить к фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства на совещании с правительством.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин. "Антон Германович сказал по бюджету, соответственно, и будет меняться и ставка, и будет отражаться на курсе валюты. Искусственно мы тут ничего не делаем. И мне кажется, что это специалисты, в том числе и инвесторы, тоже должны оценивать", - сказал он.

Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0,7% с 1,0%, по инфляции до 5,3% с 5,5%, следует из опроса, проведенного Банком России.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,1%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $70/барр. с $65 в опросе за апрель, на 2027 год - сохранен на уровне $60/барр., на 2028 год - понижен до $59/барр. с $60. В 2029 году (прогнозы на этот период новые) аналитики ждут цену нефти на уровне $57/барр.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более крепкий рубль: прогноз на 2026 год понижен до 78,1 рубля за доллар США (с 81,2 рубля ранее), на 2027 год - до 86,2 рубля (89 рублей ранее), на 2028 год - до 94,3 рубля (96,3 рубля ранее). В 2029 году они прогнозируют курс на уровне 97,8 рубля за доллар.

Устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

"Несмотря на текущий дезинфляционный эффект от укрепления рубля в связи с ростом цен на нефть, потенциально затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке может усилить противоположный по направлению влияния на ценовую динамику канал, связанный с ростом мировых логистических издержек и импортных цен. Кроме того, масштаб вклада в совокупный спрос, и соответственно, динамику инфляции со стороны бюджетной политики, видимо, может потребовать уточнения в свете предстоящих изменений в параметры бюджетной политики на 2026-2029 годы, анонсированных Минфином России", - отмечается в бюллетене.

Подъем цен на нефть ускорился вечером в среду на опасениях эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 2,35%, до $93,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,7%, до $90,57 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса с США, и Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache.

В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Также в среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,228 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей после снижения на 583 тыс. баррелей по итогам предыдущей недели.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 7 базисных пунктов - до 14,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду повысилась на 1 базисный пункт - до 14,24%, версии на 3 и 6 месяцев, напротив, снизились на 1 базисный пункт - до 14,75% и 15,61% годовых.