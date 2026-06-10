"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology Group с "держать" до "продавать" по итогам отчетности за 4К2026 ф. г. с сохранением целевой цены на уровне $187,57, что предполагает потенциал снижения на 20%, сообщается в комментарии аналитика Кристины Гудым.

"Компания продемонстрировала стремительный рост основных финансовых показателей, однако с минимумов марта котировки уже выросли почти на 170%, превысив целевую цену, - отмечает эксперт. - На фоне текущей рыночной обстановки и уменьшения вероятности снижения ставки ФРС в текущем году технологические компании могут продолжить коррекцию".

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах ИИ.

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