"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций "Яндекса" до 6856 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Мы ожидаем, что в 2026 году группа продолжит демонстрировать сильные результаты с ростом выручки 21% г/г и улучшением рентабельности EBITDA, - отмечает эксперт. - Постепенный выход из текущего экономического цикла должен поддержать результаты "Яндекса" ближе к концу этого года и в следующем году. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе зрелые бизнесы, вроде такси и поиска, обеспечат компании высокий денежный поток".

Одновременно с этим перспективные направления, включая ИИ, финтех, сервисы для бизнеса и автономные технологии, будут создавать дополнительную стоимость и станут новым двигателем роста, полагает Михайлин.

Аналитик считает, что уже к 2030 году эти сегменты будут формировать не менее четверти всех доходов группы.

"Яндекс" сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026г на уровне 4,9х, что на 4% ниже медианного значения технологического сектора, - указывает стратег. - На наш взгляд, такая оценка не отражает результаты компании и ее перспективы. Также мы думаем, что рынок почти не учитывает потенциал молодых бизнесов. По итогам пересмотра мы повысили ожидаемые показатели выручки и EBITDA группы. Наша рекомендация для акций "Яндекса" остается "покупать", а целевая цена выросла до 6 856 руб".

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