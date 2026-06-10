"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Delta Air Lines

"БКС Мир инвестиций" нейтрально оценивает перспективы акций Delta Air Lines и подтверждает целевую цену на уровне $78 за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"Delta Air Lines - самый сильный и стабильный игрок "Большой тройки" с премиальной оценкой. Конфликт на Ближнем Востоке усилил неопределенность в части авиасообщения и цен на керосин. Поскольку у компании есть нефтеперерабатывающий завод, ее топливный риск - меньше", - отмечает эксперт.

По его мнению, результаты за I квартал 2026 года подтвердили высокую устойчивость бизнес-модели компании, которая смогла достичь рекордной выручки в $14,2 млрд (+9,4% г/г). "Чистый долг Delta сократился до $15,3 млрд (против $30 млрд у American Airlines).

"Несмотря на хорошие результаты (прибыль на акцию - $0,64 против прогноза $0,57), у Delta есть своя зона риска - топливо,- указывает Потапов. - В марте компания столкнулась с резким скачком цен на керосин на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что заставило менеджмент дать осторожный прогноз на II квартал".

Хотя у Delta есть собственный нефтеперерабатывающий завод (Trainer Refinery), который дает преимущество в $300 млн, ожидаемая цена топлива в $4,30 за галлон остается сдерживающим фактором, считает эксперт.

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