Акции Сбербанка существенно недооценены - "КИТ Финанс Брокер"

Акции Сбербанка существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

В мае Сбербанк заработал 169,4 млрд руб. чистой прибыли, прибавив +20,5% г/г. ROE составил 22,1%. Аналитики отмечают, что это пятый подряд месяц двузначного роста год к году - темп устойчиво держится выше +20%.

Показательно, что если апрельская прибыль частично поддерживалась роспуском резервов на 13,1 млрд руб., то в мае этого эффекта не было, подчеркивают они. Но банк все равно сохранил рост выше 20%, что качественно делает результат пятого месяца более сильным.

"Акция торгуется с Forward P/E (2026E) = 3,5x и P/B = 0,81x при ROE 23%+ - дешево по меркам российского рынка, - считают эксперты. - Банк с такой рентабельностью капитала должен торговаться минимум по балансовой стоимости (P/B = 1,0x), что соответствует таргету ~395 руб. за акцию без какой-либо премии. При нормализации мультипликатора P/E до исторически справедливых 5x таргет составляет ~460 руб. (+43% апсайда)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.