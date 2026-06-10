Рубль днем растерял утренний рост и перешел к снижению в паре с юанем после обновления двухнедельного максимума

Москва. 10 июня. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению, несмотря на укрепление цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,6085 руб., что на 3,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань дешевел до 10,488 руб. впервые с 29 мая.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 72,12 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 34 копейки, до 83,43 руб./EUR1.

Юань попытается удержать позиции выше 10,5 руб., однако риски ухода под данный уровень на горизонте ближайших сессий сохраняются, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт полагает, что на фоне смещения баланса, формируемого повышенным предложением валюты из-за высоких цен на нефть при слабом спросе со стороны импортеров и недостаточных объемах покупок валюты по бюджетному правилу, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, что приведет к отступлению юаня к отметке 10,5 руб. за юань, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой.

От данной отметки, по мнению Зварича, могут активизироваться покупки как за счет закрытия коротких позиций в юане, так и открытия длинных позиций в расчете на новую волну роста.

"Это будет способствовать стабилизации китайской валюты в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, однако на горизонте ближайших сессий сохраняются риски отступления под данный коридор. В этом случае следующей поддержкой для юаня станет отметка 10,3 руб.", - пишет аналитик ПСБ.

Устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

"Несмотря на текущий дезинфляционный эффект от укрепления рубля в связи с ростом цен на нефть, потенциально затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке может усилить противоположный по направлению влияния на ценовую динамику канал, связанный с ростом мировых логистических издержек и импортных цен. Кроме того, масштаб вклада в совокупный спрос, и соответственно, динамику инфляции со стороны бюджетной политики, видимо, может потребовать уточнения в свете предстоящих изменений в параметры бюджетной политики на 2026-2029 годы, анонсированных Минфином России", - отмечается в бюллетене.

Цены на нефть растут днем в среду на признаках обострения напряженности в отношениях между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса с США, Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 1,66%, до $92,97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2%, до $89,95 за баррель.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache.

В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Также участники рынка ждут официальных данных о запасах топлива в Соединенных Штатах, которые будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей.