"Финам" подтверждает рейтинг акций Pinterest на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Pinterest Inc. на уровне "покупать" в целевой ценой $35,84 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 66,8%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового.

"Акции Pinterest начали формировать разворот после длительного снижения, - отмечает эксперт. - Бумага долго оставалась под давлением из-за опасений по поводу замедления рекламного рынка, слабой динамики крупных ритейлеров и роста расходов на ИИ и перестройку продаж, однако после последнего отчета рынок получил более сильный сигнал по выручке, аудитории и денежному потоку".

Планы менеджмента выглядят, по мнению Лозового, достаточно уверенно: во 2К2026 Pinterest ожидает выручку $1,133-1,153 млрд, что предполагает рост на 14-16% г/г, а скорректированную EBITDA - в размере $256-276 млн.

Дополнительным фактором поддержки выступает выкуп акций: с начала года Pinterest выкупила бумаги примерно на $2 млрд и сократила количество акций в обращении.

"Основные риски Pinterest связаны с зависимостью от рекламного рынка и конкуренцией со стороны крупных платформ, которые развивают визуальный поиск и рекламу, - указывает эксперт. - При этом риск инфляционного давления для компании не выглядит критичным: у Pinterest есть чистая денежная позиция около $0,3 млрд, а "легкая" бизнес-модель без значительных капитальных затрат помогает сохранять финансовую устойчивость".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.