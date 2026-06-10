Цена акций Астры - привлекательная точка входа для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Текущие ценовые уровни акций ПАО "Группа Астра" являются привлекательной точкой входа для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров эмитента принял решение о проведении обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества "Астра Технологии".

По мнению совета и менеджмента компании, текущий уровень котировок не отражает достигнутые результаты и долгосрочный потенциал бизнеса, отмечают эксперты.

Основными драйверами для дальнейшей переоценки бумаг остаются улучшение финансовых результатов во втором полугодии 2026 года, а также появление признаков реализации отложенного спроса на решения в сфере импортозамещения, указывают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"На фоне недавней коррекции акции "Группы Астра" торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2026П около 4,9х, что предполагает дисконт к медиане IT-сектора, хотя исторически бумаги компании торговались с премией к аналогам, - пишут эксперты сервиса в комментарии. - Рассматриваем текущие ценовые уровни как привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.