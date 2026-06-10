"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $214, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Биотехнологический сектор за последние месяцы продемонстрировал спокойную реакцию на геополитические события на Ближнем Востоке - большинство эмитентов не претерпели весомой просадки, и рассматриваемый ETF с привязкой к биотеху тоже показал околонулевое изменение YTD, констатирует эксперт.

Хотя иранский конфликт вызвал задержки клинических испытаний и нарушения цепочек поставок, это не возымело критического эффекта на операционную деятельность крупных представителей отрасли, отмечает Саидова.

Научные прорывы в биотехнологических исследованиях продолжают воодушевлять инвесторов, а еще одним драйвером роста в секторе может стать волна слияний и поглощений, наметившаяся за последние месяцы и способная получить продолжение в текущем году, указывает аналитик "Финама".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

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