Рынки акций стран АТР снижаются

Dow Jones завершил торги вторника в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в среду. Цены на нефть восстанавливаются утром в среду, Brent торгуется у $91,8 за баррель.

Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Американский фондовый рынок открылся уверенным ростом благодаря подъему котировок акций чипмейкеров, а также сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако новые события в регионе ослабили оптимизм инвесторов в отношении перспектив урегулирования конфликта, а импульс к росту в технологическом секторе постепенно сошел на нет.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом. Он заявил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.

"США должны обязательно ответить на эту атаку", - подчеркнул Трамп.

Ранее Иран и Израиль заявили о прекращении атак друг против друга, что было воспринято инвесторами как сигнал о возможности продвижения мирных переговоров.

Отчет министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение дефицита внешнеторгового баланса страны в апреле на 1,2% относительно предыдущего месяца - до $55,9 млрд. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $56,6 млрд, а не $60,3 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения дефицита до $56,1 млрд с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Национальная ассоциация риелторов (NAR) США сообщила о росте продаж на вторичном рынке жилья в мае на 3,2% относительно предыдущего месяца, до 4,17 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали увеличения продаж до 4,07 млн домов.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD) (+3,8%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+3,7%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,3%).

В числе лидеров снижения оказались бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) (-3,6%), которая представила ИИ-версию голосового помощника Siri, созданную в сотрудничестве с Google, в ходе своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC).

Резко подешевели также акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,9%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-3,1%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2%).

Капитализация Micron Technology Inc. к закрытию рынка снизилась на 1,4%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 1,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%.

Цена бумаг разработчика противораковых препаратов Nuvalent Inc. взлетела на 39,3% на информации о том, что британская GSK покупает компанию за $10,6 млрд.

Акции оператора дата-центров Applied Digital Corp. подорожали на 2,4%. Компания сообщила о заключении с крупным арендатором мощностей соглашения сроком на 15 лет, которое принесет ей доход в $5,2 млрд за это время.

Рыночная стоимость J.M. Smucker Co. подскочила на 10,4%. Американский производитель продуктов питания завершил четвертый квартал 2026 финансового года с чистой прибылью, а рост выручки компании совпал с ожиданиями рынка.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 0,17% - до 50872,11 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,26% - до 7386,65 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,97%, составив 25678,82 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке, слабый подъем показывает только фондовый индекс Австралии.

Значение японского Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 2%. Новая волна эскалации военного конфликта в Иране побудила инвесторов к выводу средств из быстрорастущих технологических компаний, чувствительных к ценам на энергоносители, отмечают эксперты.

Цены производителей в стране в мае подскочили на 6,3% в годовом выражении, по данным Банка Японии. Это максимальные темпы повышения более чем за три года (с марта 2023 года).

Котировки акций Sumco Corp. упали на 11%, SoftBank Group - на 10,2%, Murata Manufacturing - на 10,8%, Advantest - на 4,8%, Kioxia - на 7,7%, Renesas Electronics - на 3,3%, Disco Corp - на 2,8%.

Бумаги Nintendo подешевели на 8,2% после того, как презентация компанией предстоящих игр разочаровала инвесторов.

Цена бумаг автопроизводителей Honda, Toyota и Nissan опустилась на 1%, 1,1% и 3,3% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1,1%.

Лидерами снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции компьютерной Lenovo, подешевевшие на 10,6%, производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic - на 6,7%, выпускающей оптику Sunny Optical Technology Group - на 6,2%.

Существенно потеряли в цене бумаги производителя аккумуляторов CATL - 5,6%, банка HSBC - 5,4%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - 4,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - 4,6%.

Также опустились котировки акций производителей цветных металлов: Aluminum Corp. of China - на 5,1%, Zijin Mining Group - на 5%, CMOC - на 4,5%.

При этом стоимость бумаг автомобильной Geely и телекоммуникационной China Unicom выросла на 3,5%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 2,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило статуправление. Это совпадает с апрельским показателем, тогда как аналитики в среднем ожидали ускорения до 1,3%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце выросли на 3,9% в годовом выражении - максимальный подъем с июля 2022 года. Это совпало с прогнозом экспертов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК упал на 5,8%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics уменьшилась на 7,5%, чипмейкера SK Hynix - на 9,2%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 5,1%, сталелитейной Posco - на 2,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 7,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,7%, KB Financial Group - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Наиболее значительный рост показывают акции страховщика AUB Group - на 9,7%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,1% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть утром в среду растут на новостях с Ближнего Востока, отыгрывая понесенные накануне потери от договоренностей Ирана и Израиля прервать атаки друг против друга.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $91,84 за баррель, что на $0,39 (0,43%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $2,80 (2,97%), до $91,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,40 (0,45%), до $88,60 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $3,10 (3,40%), до $88,20 за баррель.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром атаковал 21 американскую цель них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской республики. КСИР утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.

Накануне Минэнерго страны повысило прогноз цены Brent на 2026 год с $94,85 до $95,39 за баррель. Мировой спрос на жидкие углеводороды, по его оценкам, снизится в этом году на 1,09 млн баррелей в сутки и составит 102,86 млн б/с.