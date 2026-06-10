"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $76,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эксперт отмечает, что за период с начала текущего года на ситуацию в отрасли повлиял геополитический кризис на Ближнем Востоке, однако его влияние оказалось неравномерным: если часть представителей медтеха ощутила его достаточно явственно в плане возросших издержек на логистику, сырье и комплектующие, то "бигфарма" в целом чувствовала себя вполне неплохо.

Хотя эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке вызвала задержки в проведении международных клинических исследований, эти проблемы оказались вполне решаемыми для гигантов биофармацевтики, обращает внимание Саидова.

Крупные фармацевтические и биотехнологические компании имеют возможность изменить географию используемых клинических баз, поэтому инвесторы не сильно обеспокоились по поводу влияния иранского конфликта на их деятельность - акции многих больших фармкомпаний находятся в плюсе YTD. Кроме того, большинство крупных игроков отрасли за последние месяцы договорились с Дональдом Трампом по ценообразованию и снизили свои риски, указывает аналитик "Финама".

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. В индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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