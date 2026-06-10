Среднесрочная оценка рынка акций РФ негативна - "Алор Брокер"

Среднесрочная оценка российского рынка акций РФ негативна, поводов для покупок бумаг "широким фронтом" в настоящее время нет, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Утром вторника индекс Мосбиржи прокалывал отметку 2500 пунктов, но во второй половине дня сумел неплохо отскочить. Индекс Мосбиржи2 закрылся без изменений, нарисовав "крест" с длинным нижним "хвостом". При этом обороты торгов выросли до более 90 млрд руб. Такая картина обычно является предвестником сильного движения, причем с большей вероятностью против предыдущего тренда, то есть в нашем случае вверх", - пишет эксперт.

Действительно, отмечает Зацепин, отскок давно назрел, рынок сильно перепродан. На отскок намекает и резкий рост бумаг, понесших в последнее время наибольшие потери, обращает внимание он. Впрочем, указывает аналитик инвесткомпании, во многом рост данных бумаг вызван закрытием "шортов" по достижении цели снижения индекса Мосбиржи.

При этом дешевеющая нефть будет отказывать в среду давление на российский рынок акций, еще один "медвежий" фактор - укрепление рубля, говорится в материале эксперта "Алор Брокера".

"В любом случае, состоится отскок или нет, пока на рынок среднесрочно мы смотрим негативно, поводов для инвестиционных покупок акций "широким фронтом" нет. Однако для долгосрочных инвесторов сейчас хорошее время начала входа", - пишет Зацепин в обзоре.

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