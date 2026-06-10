Юань попытается удержать позиции выше 10,5 руб. - ПСБ

Юань попытается удержать позиции выше 10,5 руб., однако риски ухода под данный уровень на горизонте ближайших сессий сохраняются, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт полагает, что на фоне смещения баланса, формируемого повышенным предложением из-за высоких цен на нефть при слабом спросе со стороны импортеров и недостаточных объемов покупок валюты по бюджетному правилу, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, что приведет к отступлению юаня к отметке 10,5 руб. за юань, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой.

От данной отметки, по мнению Зварича, могут активизироваться покупки как за счет закрытия "коротких" позиций в юане, так и открытия "длинных" в расчете на новую волну роста.

"Это будет способствовать стабилизации китайской валюты в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, однако на горизонте ближайших сессий сохраняются риски отступления под данный коридор. В этом случае следующей поддержкой для юаня станет отметка 10,3 руб." - пишет аналитик ПСБ.

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