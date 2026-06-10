Цены рублевых корпбондов в среду не покажут значимой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка будут анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

"Несмотря на текущий дезинфляционный эффект от укрепления рубля в связи с ростом цен на нефть, потенциально затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке может усилить противоположный по направлению влияния на ценовую динамику канал, связанный с ростом мировых логистических издержек и импортных цен. Кроме того, масштаб вклада в совокупный спрос, и соответственно, динамику инфляции со стороны бюджетной политики, видимо, может потребовать уточнения в свете предстоящих изменений в параметры бюджетной политики на 2026-2029 годы, анонсированных Минфином России", - отмечается в бюллетене.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник в соцсети Truth Social, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом и что "США должны обязательно ответить на эту атаку". По сообщениям центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), два члена экипажа вертолета были спасены.

Армия США в ночь на среду нанесла удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом, сообщил телеканал CNN. В свою очередь, Иран в среду утром запустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированных чиновников.

Индекс Dow Jones завершил торги во вторник в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Американский фондовый рынок открылся уверенным ростом благодаря подъему котировок акций чипмейкеров, а также сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако новые события в регионе ослабили оптимизм инвесторов в отношении перспектив урегулирования конфликта, а импульс к росту в технологическом секторе постепенно сошел на нет. Индекс Dow Jones к закрытию рынка во вторник увеличился на 0,17% - до 50872,11 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 0,26% - до 7386,65 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 0,97%, составив 25678,82 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке, слабый подъем показывает только фондовый индекс Австралии. Новая волна эскалации военного конфликта в Иране побудила инвесторов к выводу средств из компаний, чувствительных к ценам на энергоносители. Значение японского Nikkei 225 к 8:36 мск уменьшилось на 2%, китайский индекс Shanghai Composite к этому времени потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 мск упал на 5,8%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Цены на нефть утром в среду растут на новостях с Ближнего Востока, отыгрывая понесенные накануне потери от договоренностей Ирана и Израиля прервать атаки друг против друга. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $91,84 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,45%, до $88,6 за баррель. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник увеличилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, оставшись выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,522 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,841 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня опустился на 0,08% относительно предыдущего торгового дня, понизившись до отметки 121,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds уменьшился на 0,05%, отступив до 1297,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СистемаАФК-1Р-11" (+0,56%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,33%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,28%), а в лидерах падения - "Почта России-БО-002P-01" (-0,78%), "Славнефть НГК-001Р-03" (-0,56%) и "Автодор ГК-003Р-02" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П24 на уровне 2,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 500 млн рублей прошел 8 июня. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашаться в даты выплат 12-го и 24-го купонов, еще 34% от номинала - в дату выплаты 36-го купона, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) увеличило объем размещения 10-летнего выпуска облигаций серии 003Р-07 с офертой через два года с планируемых 5 млрд до 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июня, финальный ориентир ставки ежемесячного купона установлен на уровне 16,95% годовых (соответствует доходности к оферте в 18,33% годовых). Техразмещение запланировано на 15 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ОАО "РЖД" установило цену доразмещения дополнительного выпуска №1 дисконтных облигаций серии 001Р-53R с фиксированным купоном планируемым объемом 20 млрд рублей на уровне 89,50% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 9 июня, техразмещение запланировано на 16 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

Авто финанс банк 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-19 объемом не более 10 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 160 б.п. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001РS-03 планируемым объемом 1 млрд рублей на уровне 26% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых, купон ежемесячный, фиксированный. Сбор заявок состоялся 9 июня. Техразмещение запланировано на 11 июня, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ, Екатеринбург, входит в ГК "Ростех") выкупило по оферте 599 тыс. 269 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 23,97% займа. Десятилетний флоатер на 2,5 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. Спред к ключевой ставке ЦБ по полугодовым купонам до оферты составлял 200 б.п., новый спред до следующей оферты (в июне 2029 года) компания оставила на том же уровне.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" выкупило по оферте 8 тыс. 368 облигаций серии БО-04 по цене 98,5% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 8,37% займа. Трехлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2025 года по ставке ежемесячного купона 24,5% годовых до погашения.