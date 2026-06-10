Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, эмитент представил сильный финансовый отчет за пять месяцев 2026 года.

Бумаги Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов на фоне роста финансовых показателей компании, ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, а также ожидаемых дивидендов за 2025 год (37,64 рубля на акцию, потенциальная доходность составляет примерно 11,8%), говорится в комментарии аналитиков.

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