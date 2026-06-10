Индекс Мосбиржи продолжит проверку прочности уровней около 2500п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит проверять на прочность рубежи около 2500 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают, что в первой половине торговой сессии вторника, 9 июня, индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2500 пунктов, после чего инициатива перешла к покупателям, которые начали "откупать" просадку. Это позволило индексу зафиксироваться на отметке 2523,14 пункта, завершив основную торговую сессию ростом на 0,22%.

Валютный индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты вырос на 2,36%, до 1108,08 пункта.

Динамика цен на нефть остается крайне волатильной.

Индекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит проверять на прочность рубежи около 2500 пунктов, прогнозируют в инвесткомпании.

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