Рубль во вторник вырос в паре с юанем, скорректировался вверх после падения на прошлой неделе

Москва. 9 июня. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе на фоне остающихся на довольно высоком уровне цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,5755 руб., что на 13 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 июня на 1,53 рубля, до 71,7318 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,5 рубля, до 82,7785 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю.

С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 39,7% - до $10,2 млрд с $7,3 млрд в апреле, вернув объем продаж на уровень марта 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

В целом нефинансовые компании в мае сократили продажу валюты на 5,6% - до $28,1 млрд, но совокупный объем продаж второй месяц оставался на высоком уровне (в апреле - $29,8 млрд), отмечается в обзоре Банка России.

Совокупный спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний в мае снизился на 23,1% - до 0,9 трлн рублей, вернувшись на уровень февраля 2026 года (среднее значение за предыдущий год - 1,1 трлн рублей).

"Рубль продолжил отскок после мини-ралли валют на старте июня. Движение может быть технической коррекцией, и в ближайшее время мы предполагаем возобновление движения доллара в сторону 74-75 руб., юаня - к 11 руб. Повышенные в четыре с лишним раза ежедневные продажи валюты Минфином по бюджетному правилу, ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на будущей неделе, оживление импортеров, начало сезона отпусков - факторы ожидаемого ослабления рубля. На противоположной чаше весов - приток высокой экспортной выручки, сформированной в период весеннего взлета цен на нефть выше $100. Этот приток может быть неравномерным, что может отражаться на текущей курсовой динамике. Стоит также учитывать и поступления от ненефтегазового экспорта, которые не стерилизуются бюджетным правилом и целиком поступают на рынок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рубль укрепляется, несмотря на новости о подготовке новых антироссийских санкций.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося 21-го пакета санкций в отношении России предлагает оставить в силе нынешний потолок цен на нефть РФ до января 2027 года, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе в заявлении для прессы.

"Наш потолок цен на нефть имеет встроенный механизм корректировки, позволяющий учитывать рыночные тенденции, он не был рассчитан на такие рыночные потрясения, как то, что было вызвано закрытием Ормузского пролива. (...) Поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время на стабилизацию, сохраняя при этом давление на российские доходы", - сказала она.

Кроме того, глава ЕК предложила внести в "черные списки" еще 30 судов сверх 632 уже находящихся под санкциями. "Впервые мы также нацеливаемся на суда, которые помогают "теневому флоту", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК предлагает меры и в отношении портов, аэропортов или нефтеперерабатывающих заводов, торгующих или перерабатывающих российскую нефть.

Текущий потолок цен на нефть из РФ составляет $44,10 за баррель. В рамках этого потолка европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, если речь идет о нефти, проданной выше установленного порога.

Подготовленный ЕК 21-й пакет ограничительных мер ЕС против России включит 31 банк, сообщила также фон дер Ляйен. "Мы распространяем наши санкции еще на 31 (российский - ИФ) банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах", - сказала она.

После утверждения 21-го пакета санкций Еврокомиссией он поступит на рассмотрение Совета ЕС. Для принятия санкций потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов.

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на фоне сигналов относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $90,08 за баррель, на 4,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 5,14%, до $86,6 за баррель.

Иран и Израиль договорились приостановить взаимные атаки, что укрепило надежды на достижение прогресса в переговорах об урегулировании ближневосточного конфликта. Ранее они обменялись ударами, спровоцировав опасения более масштабной эскалации в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны прекратить боевые действия и заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном продолжаются.

У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через два-три дня, сказал Трамп во вторник. "Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может пройти через два-три дня", - приводит CNN слова президента.

Даже если Ормузский пролив будет открыт, потребуется несколько месяцев для восстановления поставок через него до нормального уровня, написал эксперт.

Помимо геополитических новостей давление на рынок во вторник оказывают данные о снижении импорта нефти Китаем. Его объем в мае упал на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн баррелей в сутки), что является минимумом с февраля 2018 года. Сокращение импорта нефти КНР высвобождает дополнительные объемы сырья для других покупателей, что способствует смягчению дефицита поставок, возникшего из-за блокировки Ормузского пролива.

Банк России во вторник, 9 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,67 трлн рублей (при лимите 4,67 трлн рублей и спросе 5,599 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 2 июня, ЦБ разместил 4,3 трлн рублей (при лимите 4,3 трлн рублей и спросе 5,766 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых.

Кроме того, Банк России в рамках аукциона однодневного репо разместил 1,92 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей и спросе 1,92 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 4 базисных пункта - до 14,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 14,22%, версии на 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт - до 14,76% и 15,63% годовых.