Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля, лидировали бумаги финкомпаний

Москва. 9 июня. Российский рынок акций во вторник смог скорректироваться вверх за счет закрытия игроками коротких позиций после продолжительного снижения в условиях геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина и санкционных рисков со стороны Запада, при этом отскок вверх сдерживался снижением нефти (августовский фьючерс на Brent опустился к $90 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном скором заключении сделки с Ираном. Индекс МосБиржи в условиях укрепления официального курса рубля смог отскочить выше 2520 пунктов после отката утром ниже 2500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2522,77 пункта (+0,2%, утром индекс падал ниже 2485 пунктов - новый минимум с конца октября 2025 года), индекс РТС - 1107,92 пункта (+2,4%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,7%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составил 71,7318 руб. (-1,53 рубля).

Также подорожали акции "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,3%).

Сбербанк в мае получил 169,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (против 140,6 млрд руб. годом ранее), а за январь-май чистая прибыль банка составила 827,2 млрд руб. (против 682,9 млрд руб. годом ранее).

Лидировали в снижении акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-11,4%, до 2,733 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (выплаты за 2025 год - 0,3214 рубля на бумагу).

Подешевели также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,1%).

Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) 21-й пакет ограничительных мер ЕС против России включит 31 банк, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы распространяем наши санкции еще на 31 (российский - ИФ) банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах", - сказала фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе в заявлении для прессы.

Также глава ЕК заявила, что в рамках готовящегося 21-го пакета санкций против РФ предлагается еще больше ужесточить ограничения в отношении товаров и технологий, поставляемых России. После утверждения 21-го пакета санкций Еврокомиссией он поступит на рассмотрение Совета ЕС. Для принятия санкций потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций во вторник попытался реализовать отскок после падения индекса МосБиржи ниже уровня 2500 пунктов, который последний раз наблюдался более полугода назад. Падение рынка в последнее время во многом было связано с негативным сантиментом из-за совокупности факторов. Среди них жесткие денежно-кредитные условия ЦБ и сильный рубль, неопределенность по ставке, которая сопровождается опасениями по поводу замедления экономики и геополитической напряженности.

Экономика РФ сократилась в первом квартале на 0,2%, прогноз роста на 2026 год составляет 0,4-0,5%. При этом регулятор занимает осторожную позицию по дальнейшему снижению ставки. Представитель Банка России отметил, что пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось и ставка не обязательно должна снижаться на каждом заседании. Ранее отмечался рост корпоративного кредитования в апреле. Инфляция, согласно последним недельным данным Росстата, ускорилась, хотя и за счет волатильных компонент, отмечает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи провел волатильный день, начав торги с отката ниже 2500 пунктов, после чего отскочил к уровню начала недели. Рыночные условия были некомфортными: рубль коррекционно укреплялся, цены на нефть пошли вниз на оптимистичных заявлениях Трампа о возможном заключении сделки с Ираном в ближайшие дни. В то же время в разрезе урегулирования украинского конфликта туман неопределенности только сгущается. Тем не менее, многие российские акции перепроданы, а широкий индекс акций опустился в область интереса покупателей, от которой закономерно можно было ожидать отскок.

Ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась на фоне надежд на деэскалацию на Ближнем Востоке. В КНР оптимизм поддержали сильные данные по торговому балансу. Статистика по американскому экспорту и импорту оказалась в рамках прогноза. В середине недели будут опубликованы индексы потребительских цен США и Китая за май. Росстат обнародует недельный отчет по инфляции и ИПЦ за май. Эти статданные важны в контексте приближающегося заседания ЦБ по ключевой ставке. Росимущество в среду планирует подвести итоги аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК). Банк России опубликует макроэкономический опрос.

Рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи - важный технический уровень, от которого может быть организован отскок в середину диапазона 2500-2600 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций отступил от минимумов дня, сдержанно отреагировав на обнародование деталей масштабного 21-го пакета санкций ЕС.

Совет директоров "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+7,9%) во вторник одобрил обратный выкуп акций компании с максимальным размером до 4 млн штук или порядка 2% уставного капитала. Покупки в акциях "Самолета" (MOEX: SMLT) (+6,8%) обеспечивались коррекционными факторами после достижения котировками очередных исторических минимумов. Акции АФК "Система" получили поддержку после заявлений главы холдинга Владимира Евтушенкова о возможном IPO "Медси" уже осенью текущего года при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. В настоящее время завершается этап pre-IPO. Покупки в акциях "Озона" могли обеспечиваться информацией в СМИ об изучении компанией возможности выхода в аптечный сегмент, считает аналитик.

Рост индексов МосБиржи и РТС к концу сессии можно назвать "покупкой на фактах" после обнародования деталей одного из самых масштабных пакетов антироссийских санкций ЕС, который коснется финансового, нефтегазового, транспортного, металлургического и продовольственного секторов. Рынок уже не удивляется ограничениям, которые, однако, могут оказывать негативное влияние на заинтересованные компании и отдельные лица в среднесрочном и долгосрочном периодах. В среду после закрытия основных торгов инвесторы также надеются получить сигналы от Росстата о замедлении потребительской инфляции в РФ в мае с 5,6% до 5,4% г/г, отметила Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций после утреннего ускорения падения все-таки смог днем выйти из штопора, индекс МосБиржи отскочил выше 2520 пунктов. По всей видимости, утреннее падение было связано как с обвалом цен на нефть и геополитическими рисками, так и с падением акций высокотехнологичного сектора, в том числе бумаг "Группы Астра" и некоторых других "молодых" эмитентов сектора, сравнительно недавно прошедших IPO. Однако на негативном внешнем фоне говорить о смене нисходящего тренда фондового рынка на растущий пока очень рано. Скорее, эти хаотичные движения в течение дня похожи на попытку краткосрочной коррекции, считает аналитик.

Падение цен на нефть во вторник вызвано "миролюбивыми" заявлениями президента США Трампа и пока неподтвержденной информацией о перемирии Ирана и Израиля на неделю, а также новостями о том, что импорт нефти Китаем в мае, по данным таможенного управления КНР, сократился до 8-летнего минимума. Ожидания по коридору цены Brent до конца недели сместились до $90-96 за баррель.

Тем временем в Евросоюзе приоткрыли детали обсуждаемого нового 21-го пакета антироссийских санкций. ЕС предлагает заморозить на 6 месяцев действующий потолок цен на российскую нефть и временно его не продлевать, а также ужесточить санкции против "теневого флота" России и портов третьих стран, в которые прибывает российская нефть (механизмы выполнения такой ограничительной меры ЕС под большим вопросом). Возможные санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" в новый пакет ЕС так и не вошли, что, видимо, во второй половине дня обрадовало российских инвесторов, уставших от падения рынка, полагает Мильчакова.

"По нашим ожиданиям, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов", - заключила аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 8,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,7-1,2%, CAC 40 сократил прирост до 0,4%) и развернулись вниз США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,7-2,5% во главе с Nasdaq).

Финансовый сектор Японии показал положительную динамику на фоне подготовки рынка к повышению процентной ставки Банка Японии на следующей неделе.

Экспорт Китая в мае вырос на 19,4% в годовом выражении и достиг рекордных $376,78 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 27,4% - до $271,35 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 15%, второго - на 25%, по данным Trading Economics.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2026 года выросла на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Темпы повышения стали максимальными за пять лет (с первого квартала 2021 года). Предварительно было объявлено о росте на 1,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в ФРГ в апреле увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Это первый подъем за три месяца. Аналитики в среднем также ожидали увеличения на 0,4%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство снизилось на 0,1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае увеличились на 3,2% относительно предыдущего месяца - до 4,17 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в апреле продажи составили 4,04 млн домов, а не 4,02 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце до 4,07 млн, по данным Trading Economics.

Нефть вечером во вторник усилила снижение благодаря сигналам ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $90,08 за баррель (-4,4% и +1,2% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $86,61 за баррель (-5,1% и +0,8% накануне).

Иран и Израиль договорились приостановить взаимные атаки, что укрепило надежды на достижение прогресса в переговорах об урегулировании ближневосточного конфликта. Ранее они обменялись ударами, спровоцировав опасения более масштабной эскалации в регионе.

Президент США Трамп призвал обе страны прекратить боевые действия и заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном продолжаются.

У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через два-три дня, сказал Трамп во вторник. "Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может пройти через два-три дня", - приводит CNN слова президента.

Помимо геополитических новостей давление на рынок во вторник оказывают данные о снижении импорта нефти Китаем. Его объем в мае упал на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн баррелей в сутки), что является минимумом с февраля 2018 года. Сокращение импорта нефти КНР высвобождает дополнительные объемы сырья для других покупателей, что способствует смягчению дефицита поставок, возникшего из-за блокировки Ормузского пролива.

Совокупные потери рынка нефти, вызванные войной на Ближнем Востоке, достигли 1 млрд баррелей, говорится в аналитическом обзоре Rystad Energy. Базовый прогноз компании предполагает, что эти потери вырастут почти вдвое к концу года, если США и Иран заключат сделку в июне, а постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе начнется с середины июля.

Каждый дополнительный месяц конфликта увеличивает совокупные потери примерно на 350 млн баррелей, предупреждают аналитики Rystad Energy. При этом растущая доля этих потерь, вероятно, никогда не будет восстановлена, поскольку для возобновления добычи на зрелых месторождениях в Ираке и Кувейте потребуется больше времени, чем учитывает большинство участников рынка.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Группы Астра" (+7,9%), ГК "Самолет" (+6,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+5,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,5%).

Снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-8,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,3%), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (-6,9%, до 0,3541 рубля), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-4,8%).

Акции "РусГидро" упали на фоне известий о том, что правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли компании в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, о чем говорится в проекте годового отчета компании за прошлый год. Цена бумаг "РусГидро" во вторник падала до 0,3419 рубля - это меньше, чем отмечалось на пике падения рынка в кризисном октябре 2008 года (0,359 рубля за штуку).

Долговая нагрузка "РусГидро" по итогам 2025 г. сохранялась на сбалансированном уровне, говорится в отчете. Соотношение чистый долг/EBITDA - 3,4x. В 2026 году соотношение долг/EBITDA "РусГидро" достигнет 6,2x и создаст риски нарушения кредитных ковенантов и кросс-дефолта по кредитному портфелю, говорится в материалах компании к годовому собранию по итогам 2025 г. Ранее совет директоров "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 гг.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,653 млрд рублей (из них 12,13 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,01 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 7,663 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).