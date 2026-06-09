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Экономическая активность в РФ в апреле-мае выросла, динамика ВВП во 2-м квартале будет положительной - ЦБ
09 июня 2026 года 17:38
"Финам" сохраняет рейтинг акций LPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $68,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста 35,6% на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "ETF с привязкой к научным прорывам биофармацевтики за последний год подорожал почти на 63%, оправдывая наши инвестиционные ожидания, - пишет эксперт. - При этом за период с начала 2026 года, когда на ситуацию в секторе косвенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке, инструмент ушел в минус всего на 1%, показав относительную устойчивость перед геополитическими пертурбациями". Рассматриваемый ETF, по оценке Саидовой, все еще выглядит фундаментально недооцененным и способен продолжить рост в среднесрочной перспективе, несмотря на потенциальное усложнение регулятивной среды для фармацевтики и биотеха. LPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-БИОТЕХ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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