"Финам" сохраняет рейтинг акций LPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $68,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста 35,6% на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой.

"ETF с привязкой к научным прорывам биофармацевтики за последний год подорожал почти на 63%, оправдывая наши инвестиционные ожидания, - пишет эксперт. - При этом за период с начала 2026 года, когда на ситуацию в секторе косвенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке, инструмент ушел в минус всего на 1%, показав относительную устойчивость перед геополитическими пертурбациями".

Рассматриваемый ETF, по оценке Саидовой, все еще выглядит фундаментально недооцененным и способен продолжить рост в среднесрочной перспективе, несмотря на потенциальное усложнение регулятивной среды для фармацевтики и биотеха.

LPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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